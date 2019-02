Die Deutsche Bank hält die Dividende stabil - auf niedrigem Niveau. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Hauptversammlung 2019 der Deutschen Bank.

Wann ist die Deutsche-Bank-Hauptversammlung 2019?

Am 23. Mai 2019 findet die Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt am Main statt.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Bank?

Als Dividende 2019 für das Geschäftsjahr 2018 haben Vorstand und Aufsichtsrat 0,11 Euro je Aktie ...

