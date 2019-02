Volkswagen hat sich für den Standort Chattanooga entschieden, um dort Elektrofahrzeuge für den nordamerikanischen Markt zu produzieren.

Die Fahrzeuge werden auf Basis des modularen E-Antriebs-Baukastens MEB gebaut werden.

Als erstes Elektroauto soll das SUV-Modell ID CROZZ in Chattanooga vom Band rollen. Volkswagen wird in Amerika zudem auch den ID BUZZ anbieten, eine neue Version des Bullis. Die Fahrzeuge bieten laut Volkswagen eine hohe Reichweite, viel Platz, dynamisches Fahrverhalten und ein neues Niveau der digitalen Vernetzung. Zudem werden in Chattanooga auch künftig der ...

