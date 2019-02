Seit Anfang September 2017 befindet sich die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Der im August des letzten Jahres gestartete jüngste Abwärtsschub ließ die Aktie bis zum 27. Dezember auf 1,47 Euro zurückfallen.

Auf diesem Niveau startete ein neuer Aufwärtstrend, der bis Mitte Januar bis an die 50-Tagelinie vorstoßen konnte. Der EMA50 wurde in der zweiten Januarhälfte erfolgreich überwunden und die Aktie sprintete am 23. Januar mit hoher Dynamik auf ... (Dr. Bernd Heim)

