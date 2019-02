Apple hat die Krise im Stimmungsbild inzwischen fast vollständig hinter sich gelassen. Das Unternehmen konnte am Montag zwar nur einen marginalen Aufschlag für sich verbuchen. Dennoch sieht es wieder deutlich besser aus. Auch ein Fehler in der Anwendung "Face Time" konnte die Stimmung nicht mehr eintrüben. Dieser Umstand gilt bereits als gutes Zeichen, nachdem zuvor jede schlechte Nachricht den Kurs in den Süden geschickt hatte.

Charttechnisch sauber

Das Bild hat sich auch charttechnisch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...