Die Lufthansa-Aktie markierte am 30. Oktober bei 17,04 Euro das 2018er Jahrestief und stieg von dort in einer dynamischen Rallye bis zum 3. Dezember wieder auf 21,87 Euro an. Das erhöhte Kursniveau konnte zunächst jedoch nicht verteidigt werden, sodass der Kurs erneut in eine Abwärtsbewegung überging und dabei auch die 50-Tagelinie unterschritt.

Nach einer Mitte Dezember im Bereich von 18,70 Euro vollzogenen Stabilisierung starteten die Käufer eine neue Aufwärtsbewegung. Sie ließ die Aktie ... (Dr. Bernd Heim)

