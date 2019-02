Wolford hat in Amsterdam den ersten Store im neuen Design eröffnet. In dem knapp 80 m² großen Shop mitten in der noblen P.C. Hooftstraat wird der neue Look&Feel erstmals auch am Point of Sale sichtbar und fühlbar, nachdem Wolford im November 2018 offiziell den neuen Marken-Auftritt vorgestellt hatte. Ab Februar werden sich auch zwei Pariser Boutiquen und ein Shop in der South Coast Plaza in Los Angeles im neuen Design präsentieren. "Unser neuer Pilot-Store spiegelt die DNA der Marke Wolford wider und ist ein wichtiges Element unseres neuen Markenauftritts. Die Modularität des Konzepts kann weltweit mit den regionalen, kulturellen Aspekten verknüpft werden und ist zudem eine optimale Lösung, die auch wirtschaftlich erfolgreich sein ...

