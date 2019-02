Als Lackierer hatte Uwe Hück bei Porsche begonnen. Zuletzt saß er dank des Betriebsratsmandats im Aufsichtsrat der Porsche AG. Der langjährige Betriebsratschef gilt als streitlustig und als bei der Belegschaft beliebt.

Eigentlich wollte Uwe Hück nur zwei Jahre bei Porsche bleiben, sagt er. Dann sei ihm ein Vorgesetzter quer gekommen - "Und ich hab gesagt, das geht gar nicht!", erinnert sich der scheidende Porsche-Gesamtbetriebsratschef am Montag. "Und damals haben alle gesagt, Du musst Betriebsrat werden." Also hängte er seine Profikarriere als Thai-Boxer an den Nagel und blieb 35 Jahre.

Seine Schlagkraft hat der 56-Jährige allerdings nicht eingebüßt. Das dürfte jedem klar sein, der ihn als Einpeitscher bei IG-Metall-Kundgebungen erlebt hat. "Ich reg mich auf" murmelte er 2016 vor den Werkstoren gebetsmühlenartig ins Megafon, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...