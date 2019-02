Der Dax kann die zwischenzeitlichen Verluste zum Handelsschluss noch wettmachen. Die Wirecard-Aktien legen nach ihrem jüngsten Absturz wieder kräftig zu.

Der Dax notierte die meiste Handelszeit im Minus, konnte in den letzten Handelsminuten aber wieder zulegen. Zum Handelsende notierte er 0,0,4 Prozent im Minus bei 11.177 Punkten.

Besonders im Fokus stand an diesem Montag der Zahlungsabwickler und Dax-Neuling Wirecard, dessen Aktie zum Handelsende 13,7 Prozent im Plus bei einem Kurs von 123,40 Euro notierte. Nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, eine externe Anwaltskanzlei habe im Auftrag von Wirecard Beweise für eine angebliche Fälschung in der Niederlassung des Zahlungsabwicklers in Singapur gefunden, war der Kurs der Aktie am Freitag um 25 Prozent gefallen.

Wirecard dementierte die Vorwürfe mehrfach und sagte dem Handelsblatt, alles sei aufgearbeitet und es gebe keinerlei Risiko. An diesem Montag soll es eine Telefonkonferenz des Zahlungsdienstleisters mit dem Management geben.

Das Papier holte aber bei weitem nicht alle Verluste der vergangenen Woche wieder auf. Der Börse ist momentan noch nicht bereit, die Anschuldigungen einfach als "unbegründet" abzuhaken.

Politisch interessant ist in dieser Woche eine zweitägige Reise der Bundeskanzlerin nach Japan. Angela Merkel besucht in Begleitung einer zwölfköpfigen ...

