Zürich (awp) - Der IT-Dienstleister Also hat die Chefetage seiner Tochtergesellschaft in Frankreich neu besetzt. Seit dem 1. Februar leitet Guillaume du Roure als Managing Director und Chief Customer Officer (CCO) die Geschicke von Also Frankreich. Sein Vorgänger Laurent Mitais ist neu für die MA-Projekte auf Gruppenebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...