Bis zum frühen Nachmittag sah es so aus, als ob die Wirecard-Aktie sich nachhaltig von den beiden Schocks der Vorwoche erholen würde. Nach den heftigen Vorwürfen durch die Financial Times am Mittwoch und Freitag und dem jeweils nachfolgenden Absturz an der Börse, hatte das Management von Wirecard in einer Erklärung und einer anschließenden Telefonkonferenz am Montag versucht, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Angesichts des anhaltenden Zickzack-Kurses der Papiere ist das offenbar nur bei ... (Achim Graf)

