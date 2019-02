Mit einem Gewinn von gut 3 Prozent war die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron am Montag einer der Top Performer im TecDAX. Durch den Kursanstieg konnte auch die wichtige 50-Tagelinie (EMA50) überwunden werden, die die Käufer in den letzten Wochen stets zurückgeworfen hatte. Außerdem ist nun die 9,00-Euro-Marke wieder zum Greifen nah. Darüber könnten sich Anleger zu einem Anstieg in Richtung der 10-Euro-Marke aufmachen. Dies würde Kurspotenzial von mehr als 10 Prozent eröffnen.

