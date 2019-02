Die Aktie von Aurora Cannabis wurde im vergangen Spätsommer unter großem Handelsvolumen in immer weitere Höhen getrieben. Am 21. Oktober wurden Spitzenkurse von 12,53 Dollar für die Aktie gezahlt. Doch so schnell es nach oben ging, so schnell ging es anschließend auch wieder nach unten. Die Blase schien wie ein Luftballon zu zerplatzen, sodass der Kurs Ende Dezember im Tief bis auf 4,58 Dollar zurückkam. Damit verlor die Aktie in etwas mehr als zwei Monaten mehr als 60 Prozent an Wert. Diese ... (Alexander Hirschler)

