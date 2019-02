Kanadas größte Krypto-Börse QuadrigaCX hat Kunden-Guthaben in Höhe von rund 190 Millionen Dollar verloren, weil der Gründer der Börse unerwartet verstarb und die Schlüssel für die Guthaben offenbar mit ins Grab nahm.

TOP-Meldung Kunden von Krypto-Börse verlieren Guthaben, weil Gründer stirbt Etwa 190 Millionen Dollar an Kryptowährung sind wahrscheinlich für immer verloren, weil der Gründer von QuadrigaCX gestorben ist und die Zugangscodes zu den Guthaben offenbar mit in Grab genommen hat. Die Investoren von Kanadas größter Krypto-Börse können seit dem Tod des Gründers Gerald Cotten Ende vergangenen Jahres nicht mehr auf ihr Geld zugreifen. Laut einer Klage vor Gericht, über die CoinDesk berichtet, sagte Cottens Witwe Jennifer Robertson, dass die Börse ihren Kunden rund 250 Millionen kanadische Dollar (190 Millionen US-Dollar) in Bargeld und Kryptowährungen in ihrem "Kühllager" schulde ". "Quadrigas Inventar der Kryptowährung ist nicht mehr verfügbar, und einige davon gehen möglicherweise verloren", zitiert der

