Ein "Direct Listing" ist ungewöhnlich, der Chat-Dienst Slack will aber wohl auf diesem Weg den Schritt an die Börse wagen- und damit dem Beispiel von Spotify folgen.

Der US-Messengerdienst Slack rückt einem Börsengang näher: Wie das Unternehmen aus San Francisco am Montag bekannt gab, hat es bei den US-Aufsichtsbehörden einen Antrag für die Platzierung von Aktien gestellt. Einzelheiten zu Aktienverkaufsplänen gab Slack allerdings nicht bekannt

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg will Slack per "Direct Listing" an die Börse gehen - und würde damit dem Beispiel von Spotify folgen. Der Musikstreamingdienst hatte im April als einziges großes Tech-Unternehmen mit einem direkten Listing den Börsengang gewagt.

Ein direktes Listing ist eher ungewöhnlich. Anders als bei einem klassischen IPO sieht das Unternehmen von einem Schaulaufen vor Investoren ab, um Geldgeber von der Aktie zu überzeugen. ...

