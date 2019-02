VANCOUVER, British Columbia, Feb. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --(CSE: TCAN: XETR: TH8) ("TransCanna" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen am 1. Februar die Abtretung einer Immobilienoptionsvereinbarung ("Optionsvereinbarung") von seinem CEO Jim Pakulis angenommen hat, um ein Paket aus einem Grundstück, Gebäude und Vermögenswerten (die "Liegenschaft") zu erwerben, das eine ca. 18.000 Quadratmeter große Anlage auf einer Fläche von 6,5 Hektar sowie Einrichtungen zur Verpackung und Verarbeitung von Cannabis umfasst. Der Kaufpreis für die Liegenschaft beträgt, falls die Kaufoption ausgeübt wird, insgesamt 15 Mio. USD in bar. In den letzten zwei Jahren wurden Mieterausbauten im Wert von ungefähr 8 Mio. USD durchgeführt, mit Hilfe derer eine vertikal integrierte Produktionsanlage für Cannabis geschaffen wurde.

Der Verkäufer des Objekts, der keine besondere Beziehung zum Unternehmen hat, ist auf den Bau von kommerziellen HLK-Anlagen nach USDA-Norm in den USA spezialisiert. Infolgedessen führte der Verkäufer alle Mieterausbauten in der Anlage durch, von denen viele die USDA-Normen erfüllen. Der beabsichtigte Zweck der Anlage umfasst Abteilungen für Transport und Vertrieb, Gewinnung, Herstellung, Abfüllung, Anzucht und Anbau. Im Falle des Erwerbs der Liegenschaft plant das Unternehmen, Flächen an ein drittes Unternehmen zu vermieten, das ein Prüflabor betreibt. In der Anlage können je nach Bedarf bis zu 500 Mitarbeiter in zwei Achtstundenschichten beschäftigt werden. Die Anlage befindet sich in einem für Cannabis vorgesehenen Gebiet in Nordkalifornien (USA).

Vorläufige Bauzeichnungen für die zusätzliche Anbaufläche umfassen ca. 37.000 Quadratmeter für eine vollständig geschlossene zweistöckige Anbauanlage. Bis zur Fertigstellung der endgültigen Dokumente haben das Unternehmen und der Verkäufer eine Vereinbarung getroffen, in der der Verkäufer zu einem Berater des Unternehmens wird. Dies würde die Bauleitung für die zusätzliche Anlage umfassen, falls das Unternehmen die Fertigstellung dieser Anlage beschließt.

"Mit den kürzlich durchgeführten Mieterausbauten in Höhe von 8 Mio. USD ist dies eine der größten vertikal integrierten Anlagen für die Produktion von Cannabis in Kalifornien. Die beabsichtigte Nutzung der Anlage wird darin bestehen, Markenunternehmen, die wir erwerben oder gründen, auf die Anlage zu überführen und ihren Geschäftsbetrieb dort anzusiedeln. Dies bedeutet, dass wir die vollständige Kontrolle über Anzucht, Anbau, Herstellung, Gewinnung und Vertrieb haben. Wir glauben, dass die Einheitlichkeit innerhalb unseres Ökosystems, die wir anbieten können, sowie der Maßstab, den wir schaffen können, dazu führen, dass TransCanna ein Portfolio von Premiummarken besitzt, von denen Einzelhändler und ihre Kunden erheblich profitieren werden", erklärt Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

Herr Pakulis hat eine nicht rückerstattbare Anzahlung in Höhe von 250.000 USD an den Verkäufer der Anlage gezahlt, um die Optionsvereinbarung abzusichern. Dieser Betrag wurde ihm gemäß der Abtretungserklärung, die er mit dem Unternehmen geschlossen hat, erstattet. Andere Zahlungen sind aufgrund der Abtretung nicht an Herrn Pakulis fällig. Da Herr Pakulis der CEO und ein Vorstandsmitglied des Unternehmens ist, stellt die Abtretung der Optionsvereinbarung an die Gesellschaft eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, wie im "Multilateralen Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei besonderen Transaktionen" definiert ("MI 61-101"). Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von der Voraussetzung einer formalen Bewertung und Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von der Voraussetzung einer formalen Bewertung und Genehmigung durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, insbesondere auf die Ausnahmen gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) MI 61-101, da der Marktwert der Transaktion, soweit es die beteiligten Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Der Vorstand des Unternehmens hat der Abtretung der Optionsvereinbarung zugestimmt. Herr Pakulis hatte zuvor sowohl sein Interesse an der Abtretung als auch seine Enthaltung bei einer diesbezüglichen Abstimmung erklärt.

Die Anlage ist derzeit weder für Cannabis lizenziert, noch ist der Erwerb vom Erhalt dieser Lizenzen abhängig. Das Unternehmen beabsichtigt, im Februar alle entsprechenden Lizenzanträge bei den zuständigen Aufsichtsbehörden einzureichen. Vorbehaltlich der Erteilung der entsprechenden Lizenzgenehmigungen auf lokaler Ebene wird das Unternehmen Lizenzanträge auf bundesstaatlicher Ebene stellen.

Gemäß der Optionsvereinbarung muss das Unternehmen bis zum 15. März entscheiden, ob es seine Option ausüben und den Kauf abschließen möchte.

Die Finanzierung dieser Transaktion ist noch nicht abgeschlossen und wird vom Unternehmen bekanntgegeben, sobald sie gesichert ist. Für den Abschluss der Mieterverbesserungen und die Inbetriebnahme der Anlage sind noch ungefähr 1,5 Mio. USD notwendig.

Wenn das Unternehmen den Erwerb der Liegenschaft abschließt, ist eine Erfolgsprovision von bis zu 2.000.000 Stammaktien an Haywood Securities Inc. für Finanzberatungsdienstleitungen zu zahlen, die für das Unternehmen erbracht wurden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Haywood Securities Inc. eine Vereinbarung zur Abgeltung einer Beratungsgebühr in Höhe von 110.000 USD geschlossen, die im Zusammenhang mit dem Börsengang des Unternehmens durch Ausgabe von 56.266 Stammaktien zu einem Preis von 1,955 USD je Aktie zu zahlen ist. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Mindesthaltefrist, die am 2. Juni 2019 endet.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Reihe von Branchen einschließlich des Cannabis-Marktes anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com oder per E-Mail an info@transcanna.com .

Im Namen des Vorstands

James Pakulis

President und Chief Executive Officer

Telefonnummer: +1 (604) 609-6199

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung der Unternehmensleitung von zukünftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Perspektiven, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf Folgendes beziehen: den erwarteten Kauf der Anlage, die Bedingungen für den Erwerb der Anlage, die Zahlung einer Vermittlungsprovision im Zusammenhang damit, die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierung zu sichern, und den Erwerb der entsprechenden Lizenzen für die Anlage. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen oder veränderter Faktoren, die sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen oder anderweitig auswirken.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.