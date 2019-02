Nach dem Scheitern von zwei Rettungsversuchen muss die Ferienlinie Germania einen Insolvenz-Antrag stellen. Nun droht das endgültige Aus.

Um 14 Uhr, kurz nach dem Mittagessen, flammte in den Büros der Berliner Ferienfluglinie Germania ein letztes Mal die Hoffnung auf. Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold, so eine Meldung der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung am Mittwoch, habe nach einem Besuch in der Verwaltung zusammen mit zwei Investoren das nötige Geld bereitgestellt, um die angeschlagene Fluglinie zu retten.

Kurz darauf wurde klar: Aus diesem Versuch wird wieder nichts. Schon zuvor war die Hoffnung auf eine "erfolgreichen Finanzierungsrunde" zerplatzt, die Germania-Chef mit Haupteigentümer Karsten Balke vor gut zwei Wochen versprochen hatte. Hinter dem Versuch steckte angeblich die Familie des verstorbenen Gründers Hinrich Bischoff.

Am Mittwochnachmittag musste Germania schließlich Insolvenz anmelden.

Gleich darauf begann die Grounding genannte Pleiteprozedur einer Fluglinie. Alle Flugzeuge wurden nach Deutschland zurückgeholt. Starten dürfen sie bis auf weiteres nicht mehr. "Die Erfahrung aus den Insolvenzen anderer Fluglinien, wie der britischen Monarch oder Small Planet, zeigt: Das Grounding ist fast immer das Ende", sagt ein führender Manager einer anderen Fluglinie. "Dass eine Linie wie Air Berlin noch ein paar Wochen weiter fliegt, ist die Ausnahme."

Sorge bei Beschäftigten und Flughafenbetreibern

Die Nachricht über das Aus ist zunächst ein Schock für die rund 1100 Germania-Beschäftigten, die jetzt um ihre Jobs bangen müssen.

Beunruhigt sind auch die Flughafenbetreiber. Insbesondere die kleineren Landeplätze in Deutschland könnten unter dem Aus des Ferienfliegers leiden. "Hier ist Germania bisher oft der wichtigste Anbieter", so Ralph Beisel, Chef des Deutschen Flughafenverbands ADV aus Berlin. Und schon seit dem Ende von Air Berlin starten von den kleineren Airports teils deutlich weniger Flüge. "Und am Ende werden wohl mehr Leute aus kleineren Orten entweder unwillig zu größeren Flughäfen abwandern oder statt zu fliegen das Auto nehmen", warnt ein Flughafenmanager.

Anfang vom Ende

Das Ende von Germania hatte sich abgezeichnet. Bereits Anfang Januar gestand das Unternehmen, dass ihm das Geld auszugehen droht. Man prüfe "aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern", hieß es. Dabei ging es dem Vernehmen nach um bis zu 20 Millionen Euro.

Das setzte offenbar eine gefährliche Abwärtsspirale ...

