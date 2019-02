Bei ihrem Besuch in Japan hat Bundeskanzlerin Merkel deutlich gemacht: Weil die Wirtschaft weltweit vernetzt ist, werden sich Berlin und Tokio intensiv für die Rettung des freien Welthandels einsetzen. Ob das Erfolg hat?

Deutschland und Japan wollen sich nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel angesichts der Bedrohung des freien Welthandels gemeinsam für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen. In der laufenden japanischen G20-Präsidentschaft werde die Reform der WTO stark auf der Tagesordnung stehen, sagte Merkel am Dienstag in einer Diskussion mit Studenten der Keio-Universität in Tokio. "Und da gibt es ein hohes Maß an Gemeinsamkeit zwischen Japan und Deutschland."

Die Hochschule ist eine der bedeutendsten Eliteuniversitäten Japans mit starker internationaler Ausrichtung.

Die Bundesregierung verfolge derzeit stark den Handelsstreit zwischen den USA und China, die beide "sehr große Player" im Welthandel seien, sagte Merkel. Ein Konsumeinbruch in China in Folge des Handelskonflikts mit ...

