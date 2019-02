Der Verwaltungsrat der MCH Group hat Bernd Stadlwieser zum neuen CEO der MCH Group ernannt. "Es freut uns, mit Bernd Stadlwieser einen äusserst kompetenten und erfolgreichen Manager engagieren zu können", betont Dr. Ulrich Vischer, Verwaltungsratspräsident der MCH Group. "Er hat viel Erfahrung in für uns wichtigen Industriezweigen sowie für die Fortführung des eingeleiteten Transformationsprozesses. Der Verwaltungsrat, das Management und die ganze MCH-Belegschaft freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Bernd Stadlwieser hat über 20 Jahre internationale Berufserfahrung in den Branchen Uhren&Schmuck und Kunst sowie in den Bereichen Business Development und Digitalisierung. Nach verschiedenen leitenden Funktionen bei Swarovski war er 2003 bis 2014 für die Thomas Sabo Group tätig, zuerst als Managing Director Schweiz und Grossbritannien, ab 2006 als Group CEO. Von 2014 bis 2017 war er Group CEO der Avenso (Lumas, White Wall), bevor er im Dezember 2017 als Group CEO zu Mondaine Watch wechselte. Bernd Stadlwieser ist österreichischer Staatsangehöriger und lebt in Rüschlikon (Kanton Zürich). Er hat nach der Handelsakademie in Österreich bei Swarovski ein mehrjähriges Programm für Nachwuchsführungskräfte absolviert und nebenberuflich den eidg. dipl. Marketingleiter und ein executive BBA (Bachelor of Business Administration) abgeschlossen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", erklärt Bernd Stadlwieser. "Die MCH Group hat eine starke Marktposition in einem faszinierenden Geschäftsfeld, das ich aus meinen bisherigen Tätigkeiten und Beziehungen zur Baselworld und zur Art Basel gut kenne. Das Unternehmen steht vor grossen Herausforderungen und Chancen. Ich konnte mich überzeugen, dass der notwendige Transformations- und Innovationsprozess bereits in Angriff genommen wurde und gemeinsam mit den Mitarbeitenden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt wurden, aus der die MCH Gruppe gestärkt hervorgehen wird."

Der genaue Zeitpunkt des Eintritts von Bernd Stadlwieser in die MCH Group ist noch offen. Hans-Kristian Hoejsgaard - seit September 2018 CEO a.i. - wird seine Funktion bis zum Eintritt von Bernd Stadlwieser ausüben und eine optimale Stabsübergabe und Einarbeitung des neuen CEO sicherstellen.



