Europas Aktienmärkte mussten zu Wochenbeginn der jetzt schon fünf Wochen andauernden Erholungsrally etwas Tribut zollen und gingen mit leichten Abschlägen aus dem Handel. Wenig geändert hatte sich an der makroökonomischen Ausgangssituation, und angesichts der nach wie vor anhaltenden Bedrohungen entschlossen sich viele Anleger, die zwischenzeitlich erzielten Gewinne zu realisieren. Lediglich der Footsie in London konnte sich wieder einmal besser halten und den Tag mit einer leichten Verbesserung beenden. Am deutlichsten mussten die Autowerte abgeben, hier kam es zu einem Minus von 1,3%. Hier erweisen sich die schwachen Zulassungszahlen im Jänner in Deutschland als Belastung, BMW , VW und Daimler verschlechterten sich zwischen 1,2% und 1,6%. An die Spitze ...

