Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Francotyp-Postalia -1,11% auf 3,57, davor 7 Tage im Plus (8,08% Zuwachs von 3,34 auf 3,61), Johnson & Johnson -0,98% auf 132,88, davor 6 Tage im Plus (5,64% Zuwachs von 127,03 auf 134,2), Orange -0,96% auf 13,465, davor 6 Tage im Plus (1,72% Zuwachs von 13,37 auf 13,6), Heidelberger Druckmaschinen +2,14% auf 1,767, davor 6 Tage im Minus (-12,76% Verlust von 1,98 auf 1,73), McDonalds +0,47% auf 177,55, davor 6 Tage im Minus (-5,68% Verlust von 187,37 auf 176,72), MorphoSys +0,91% auf 94,65, davor 5 Tage im Minus (-10,67% Verlust von 105 auf 93,8), Technogym +1,29% auf 10,2, davor 5 Tage im Minus (-4,1% Verlust von 10,5 auf 10,07), BT Group +0,33% auf 230,75, davor 5 Tage im Minus (-2,71% Verlust von 236,4 auf 230), Delivery Hero +0,81% auf 32,38, ...

