Der österreichische Halbleiterhersteller AMS (ISIN: AT0000A18XM4) will in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, nachdem im letzten Jahr noch 0,33 Euro je Aktie ausbezahlt wurden. Die Nachricht kam überraschend. An der Börse liegt die Aktie am frühen Vormittag über 11 Prozent im Minus. Der Apple-Zulieferer begründete dies mit den makroökonomischen Bedingungen und der gestiegenen Volatilität. Daher sollen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...