Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich, gibt eine aktuelle Markt-Einschätzung ab. "Seit Menschengedenken ist die Sehnsucht nach dem Blick in die Zukunft vorhanden. Bei Investoren ganz besonders - es geht schließlich um zukünftige Renditen und damit um viel Geld. Doch es ist und bleibt eine Illusion, Punktlandungen bei Finanzmarktprognosen zu erzielen. Aber zwischen den Extremen - perfekter Vorhersage und Blindflug - existieren eine Reihe sehr bewährter Indikatoren, die wenigstens eine effiziente mittelfristige Navigation im dichten Nebel ermöglichen. Auf diese gestützt sehen wir eindeutig keine unmittelbare Gefahr eines Absturzes - es gibt vielmehr verschiedene Lichtblicke. Für Anleger wäre es also ...

