Das italienische Unternehmen Cornelia Capital S.p.A mit Sitz in Rom ist ab heute neu am Kurszettel der Wiener Börse. Die Aktien der Cornelia Capital S.p.A können in einer einmaligen untertägigen Auktion im neuen Marktsegment direct market gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben ist Cornelia Capital eine auf Investitionen spezialisierte Finanzholding und über eine Reihe von aktiv gemanagten Tochterfirmen in verschiedenen Sektoren tätig.

