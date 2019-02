Anleger bleiben auch am Dienstag ausgesprochen vorsichtig. Der deutsche Leitindex bewegt sich kaum. Nach der Pleite der Airline Germania legen Titel von Lufthansa zu.

An der Frankfurter Börse geht die Bilanzsaison weiter - und in ihrem weiteren Verlauf wird sich zeigen, ob die Firmenergebnisse Anleger in Deutschland wieder in Kauflaune versetzen können. Am Dienstag startet der deutsche Leitindex kaum verändert bei 11.1178 Zählern in den Handel. Am Montag hatte er mit 11.176 Punkten ebenfalls wenig verändert geschlossen.

Die Zurückhaltung der Investoren zeigt deren große Verunsicherung angesichts einer mehr als schwierigen politischen und wirtschaftliche Großwetterlage.

Während in den USA die Hoffnung auf ein Handelsabkommen mit den China wächst und Börsianer entsprechend positiv stimmt, bestimmt in Deutschland immer noch die Furcht vor einem ungeregelten Brexit die Aktienmärkte. So schätzen Börsianer die Konjunktur in der Euro-Zone im Februar so pessimistisch ein wie seit November 2014 nicht mehr, zeigt die Sentix-Umfrage uner Anlegern. Und auch die wöchentliche Dax-Umfrage des Handelsblatts zeigt, dass die Furcht vor einem länger anhaltenden Bärenmarkt wieder steigt.

Die US-Börsen hatten am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Anleger hatten sich vor allem mit Technologiewerten eingedeckt. In Japan lag der Leitindex Nikkei am Dienstag 0,2 Prozent tiefer.

Am Montag hatte sich auch das Barometer für mittelgroße börsennotierte Unternehmen kaum bewegt. Am Dienstag startete der MDax mit 23.798 Punkten praktisch unverändert in den Handel. Der EuroStoxx 50 legte leicht um 0,3 Prozent auf 3.174 Punkte zu.

