Die Elektrotechnik feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. 50 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1969 trifft sich die professionelle E-Welt zum 42. Male in Dortmund.

In Halle 3B am Stand A 18 präsentieren wir Ihnen das komplette Angebot rund um »de« und den Onlineauftritt www.elektro.net. Zusätzlich veranstaltet Ihre Fachzeitschrift in Halle 6 am Stand B50 das Fachforum »Smart.Living.Building«. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...