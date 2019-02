Zum Jahresbeginn liefen die Geschäfte mit Altkunststoffen normal bis verhalten. Teils mussten Exporteure für gute Folienabfälle etwas tiefer in die Tasche greifen, auch weil das Angebot am Markt schwach war. Im Export wurden Indien und zum Teil noch Malaysia als Absatzkanäle für saubere Ware genannt, wobei in Malaysia nur noch wenige Fabriken Folienabfall importieren dürfen. Geringere Qualitäten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...