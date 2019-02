Am 13. Februar ist es soweit: Marcio Fonseca, CEO von Goldplay Exploration, stellt sich im Rahmen eines Live-Webinar exklusiv den Fragen der Investoren. Deutsche Anleger können sich ab sofort für die Veranstaltung hier anmelden.

Live-Webinar mit Vorstandschef Marcio Fonseca

Goldplay Exploration (0,28 CAD | 0,18 Euro; CA38149Q1046) ist einer der Geheimtipps unter den Silberaktien (ausführlich hier). Erst im vergangenen Jahr erwarb man das attraktive San Marcial-Projekt in Mexiko vom Silberriesen SSR Mining. Dafür besitzen die Kanadier eine Ressourcenschätzung mit 22,2 Mio. Unzen Silber sowie 49,4 Mio. Pfund Zink und 90 Mio. Pfund Blei. Der deutlich größere Teil der Ressource befindet sich bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated". In den kommenden Wochen wird Goldplay ein Update veröffentlichen. CEO Fonseca hofft, dass man mit der neuen Ressourcenschätzung auf mindestens 45 Mio. Unzen Silberäquivalent kommt. Der Geologe und Wirtschaftsingenieur ...

