Viele europäische Länder haben Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt. Russland verurteilt das scharf und hält weiter zu Maduro.

Russland bewertet die Lage in Venezuela nach der Anerkennung des selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó durch viele europäische Staaten als alarmierend. "Wenn sie einfach aus dem Ausland erklären, dass es jetzt einen neuen amtierenden Präsidenten in Venezuela gibt, das übersteigt jede Vorstellung", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag vor Studenten der Universität ...

