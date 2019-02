Am Relativen Stärke Index erkennt man, dass es zurzeit eher nach oben als nach unten geht. Der Wert des Indikators beläuft sich auf ca. 55 Punkte, damit liegt der Indikator ziemlich zentral in seiner Zone. Die beiden Linien beim MACD liegen sehr nah beieinander, eine Kreuzung zwischen ihnen könnte in den nächsten Wochen folgen. Bei der Slow Stochastik kam es schon zu einem Verkaufssignal, die Wirkung ist im Chartbild aber kaum zu erkennen.

Der Aktienkurs wird im 4-Stundenchart nach oben gezogen!

Bei ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...