In der Vorwoche wurde bekannt, dass Gazprom über die Tochter Gazprom Neft die Möglichkeit eine eigenen Flüssigerdgasproduktion (LNG) in der Arktis prüfen lässt. Zu lukrativ erscheinen die Margen, die man als Minderheitseigner beim Nowatek- Gasförderprojekt Jamal auf der gleichnamigen Arktis-Halbinsel erzielt. Viel konkreter allerdings sind offenbar ambitionierte Pläne, die der russische Energiekonzern auf Sachalin, der größten Insel des Landes im Ochotskischen Meer, in Sachen LNG hat.

Jahreskapazität ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...