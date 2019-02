Goldpreis und Fusionskarussell treiben Minenaktien!

Richard Pfadenhauer,

Der NYSE Arca Gold Bugs Index hat in den zurückliegenden zwei Wochen rund zehn Prozent zugelegt. Antreiber für den Aktienindex ist der Goldpreis. Seit Anfang des vierten Quartals 2018 stieg der Preis für das Edelmetall merklich an. Inzwischen hat der Goldpreis mit rund 1.300 US-Dollar den höchsten Stand seit Mai 2018 erreicht. Nach Angaben von Thomson Reuters sind ein großer Teil der Analysten für die Minengesellschaften mittelfristig weiter optimistisch. Entscheidend ist dabei nicht nur der Goldpreis.

Der NYSE Arca Gold Bugs Index enthält die Aktien von internationalen Goldproduzenten. Aktuell zählen Barrick Gold, Goldcorp und Gold Fields zu den 16 Titeln im Index. Zuletzt bekamen die Aktien deutlich Rückenwind. Sowohl der gestiegene Goldpreis als auch das erneut laufende Fusionskarussell beflügeln die Aktie. Zuletzt gab Newcrest bekannt, Goldcorp übernehmen zu wollen und AngloGold Ashanti plant die Fusion mit Gold Fields. Dass der Sektor wieder in Bewegung kommt, ist nicht ganz überraschend. Nach dem Goldpreisabsturz im Jahr 2013 drückten die Minenbetreiber kräftig auf die Kostenbremse. Dabei wurden unrentable Minen sogar zeitweise geschlossen. Die Maßnahmen zeigen Wirkung. So kostete Barrick Gold die Förderung einer Unze Gold 2013 durchschnittlich 915 US-Dollar. 2018 lagen sie nur noch bei 750 US-Dollar. Das entspricht einer Kostensenkung von rund 18 Prozent. Weitere Goldunternehmen wie Newcrest Mining gelang es, die Kosten in ähnlicher Größenordnung zu senken. Das spiegelte sich zuletzt an guten Unternehmenszahlen sowie steigenden Dividenden und neue Expansionsbestrebungen wider. Den jüngsten Übernahmepläne könnten weitere folgen. Frei von Risiken sind Minengesellschaften jedoch nicht. Sinkt der Goldpreis dürften auch die Aktien der Goldminenbetreiber unter Druck geraten.

Chartausblick: NYSE Arca Gold BUGS Index



Widerstandsmarke: 182/200 Punkte

Unterstützungslinie: 150/163 Punkte

Der NYSE Arca Gold Bugs Index bildete von Mitte 2016 bis Mitte 2018 einen Abwärtstrend. In den zurückliegenden Wochen konnte sich der Index jedoch deutlich verbessern und knackte bereits die Widerstandsmarke bei 163 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 182 Punkten. Oberhalb dieses Levels erscheint eine Erholung bis rund 200 Punkten möglich. Solide Unterstützung findet der Index bei 150 Punkten.

NYSE Arca Gold Bugs in Punkten Tageschart: (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2012 - 04.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Bloomberg

