Hohhot, Chine et Rheinbreitbach, Allemagne



- La Chine représente le plus grand marché mondial des aliments pour nourrissons. - Les oligosaccharides du lait maternel sont essentiels au développement d'un microbiome sain chez le nourrisson.



- Jennewein Biotechnologie GmbH, le leader mondial de la recherche et de la fabrication d'oligosaccharides du lait maternel (HMO), et Inner Mongolia Yili Industrial Group (Yili Group), première entreprise laitière chinoise, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord sur le microbiome infantile et les oligosaccharides du lait maternel, dans le but de développer une formule infantile et des produits laitiers innovants spécifiquement adaptés au marché chinois.



« Après avoir déjà introduit les oligosaccharides du lait maternel sur d'autres marchés clés comme les États-Unis et certains pays européens, nous sommes très heureux de collaborer avec Yili, le leader du marché chinois du microbiome et des aliments pour nourrissons », a déclaré Stefan Jennewein, PDG et cofondateur de Jennewein Biotechnologie. « Avec 50 % du volume total du marché mondial (estimé à 76 milliards de dollars US d'ici à 2021), la Chine est actuellement le plus grand marché des aliments pour nourrissons. Nous voulons que les enfants de parents chinois bénéficient des bienfaits des oligosaccharides du lait maternel pour qu'ils développent un microbiome sain. »



Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) constituent le troisième composant principal du lait maternel et sont uniques à l'homme en termes de concentration et de diversité structurelle. Les HMO possèdent de nombreux effets physiologiques bénéfiques: ils protègent contre les maladies infectieuses (p.ex., norovirus) et agissent comme prébiotiques pour le développement du microbiome du nourrisson. Aujourd'hui, il est largement reconnu qu'un microbiome sain est essentiel au développement global du nourrisson. L'absence d'un microbiome naturel ou sain peut potentiellement favoriser l'obésité, l'autisme ou le développement d'allergies, ainsi que d'autres problèmes liés à la santé et à la croissance du nourrisson. Pourtant, la plupart des formules infantiles ne contiennent aujourd'hui aucun HMO.



Le Dr Gerrit Smit, directeur général de Yili Innovation Center Europe a déclaré: « Spécialisé dans les études sur la composition du lait maternel chinois depuis des années, Yili Group a lancé la création d'une base de données sur le lait maternel chinois. Yili commercialise depuis toujours des produits innovants basés sur des recherches scientifiques, comme Pro-Kido, et se réjouit de collaborer avec Jennewein à l'avenir. »



À propos des HMO :



Les oligosaccharides du lait maternel (HMO) sont des molécules de sucre complexes présentes uniquement dans le lait maternel. Ils constituent le troisième composant le plus abondant du lait maternel, après les lipides et le lactose. Plus de 200 HMO structurellement différents ont été identifiés. Le HMO le plus abondant est le 2'-fucosyllactose, produit par environ 80 % des mères allaitantes à des concentrations allant jusqu'à 2 g/L. Des études scientifiques ont montré que les HMO, en particulier le 2'fucosyllactose, ont un impact positif sur le développement des nourrissons. Les HMO sont des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils favorisent la croissance des microorganismes bénéfiques tout en inhibant le développement d'agents pathogènes. Jennewein Biotechnologie a commercialisé pour la première fois le HMO 2'-fucosyllactose sur le marché mondial des aliments pour nourrissons en 2015.



À propos de Jennewein Biotechnologie



Leader mondial des biotechnologies, Jennewein Biotechnologie propose un vaste portefeuille de produits innovants à base de HMO (oligosaccharides du lait maternel) et de monosaccharides rares, comme le 2'fucosyllactose, le 3-fucosyllactose et le lacto-N-tétraose. Ces sucres rares sont utilisés par l'industrie alimentaire (en particulier dans les formules de lait infantile), l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique. Le processus de fabrication nécessite des techniques de fermentation ultra modernes. L'entreprise construit actuellement l'une des plus grandes installations de fermentation d'Europe centrale. En 2015, l'US Food and Drug Administration (FDA) a octroyé à Jennewein Biotechnologie une licence de commercialisation du 2'-fucosyllactose, devenant ainsi la première société à introduire un oligosaccharide humain produit par procédé biotechnologique sur le marché de l'alimentation infantile aux États-Unis. En 2017, l'entreprise s'est vu délivrer une autorisation par l'Union européenne en vertu du règlement sur les nouveaux aliments. Jennewein Biotechnologie coopère avec la majorité des entreprises mondiales d'aliments pour nourrissons. D'ailleurs, plusieurs formules de lait infantile à travers le monde contiennent aujourd'hui du 2'-fucosyllactose (p.ex., Abbott Similac).



À propos de Yili Industrial Group



Selon le Top 20 mondial des entreprises laitières établi par Rabobank, Yili Group est la plus grande entreprise laitière d'Asie. Systématiquement en tête des entreprises laitières de Chine, Yili possède les catégories de produits les plus complètes de l'industrie laitière chinoise. Seule compagnie laitière chinoise à répondre aux normes des Jeux olympiques et des Expositions universelles, Yili était le fournisseur de choix des Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de l'Exposition universelle de Shanghai en 2010. Plus de 100 millions de produits Yili, tels que le lait, les yaourts, les glaces et la poudre de lait, sont fournis chaque jour aux consommateurs et plus de 37 milliards sont vendus chaque année. En regroupant des ressources mondiales et en créant des réseaux dans des marchés laitiers développés comme l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie et l'Asie, Yili ne cesse d'innover dans le domaine de la recherche et du développement. Avec sa philosophie « Yili représente la qualité la plus élevée », Yili est progressivement devenue le fournisseur d'aliments sains le plus fiable au monde.



