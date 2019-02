Der Aktienkurs von Daimler steigt aktuell immer weiter nach oben, der Aufwärtsdruck wird immer stärker. Der Relative Stärke Index grenzt gerade am überkauften Bereich. Er wird ihn anscheinend aber nicht betreten. Das Kaufsignal aus dem MACD ist schon sehr lange her, dieses trat Anfang Januar auf. Die beiden Linien der Slow Stochastik befanden sich zuletzt im überkauften Bereich, sie bewegten sich neulich wieder in die zentrale Zone.

Fällt der Kurs im 4-Stundenchart demnächst nach unten?

Bei ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...