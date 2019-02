Die Schönmackers Gruppe baut ihre Marktstellung im Westen Deutschlands weiter aus. Wie der Kempener Entsorger mitteilt, hat die Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG rückwirkend zum Jahresbeginn 100 Prozent der Geschäftsanteile an dem Containerdienst de Loreyn mit Sitz in Kleve erworben. Die Geschäftsführung übernehmen Gloria Schönmackers und Oliver Zimmermann. Die Prokura erhält Wolfgang Scheuren. ...

