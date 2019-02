VANCOUVER, British Columbia, Feb. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX: EMN) (das "" oder "") gab heute die Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (Preliminary Economic Assessment, "") für die Entwicklung der größten Manganlagerstätte Westeuropas im Besitz von Mangan Chvaletice s.r.o. (""), eine 100%ige Tochtergesellschaft von EMN in der Tschechischen Republik, dem Chvaletice Manganprojekt ("",oder das "") bekannt und lieferte weitere Informationen zu den Entwicklungsplänen des Unternehmens für 2019. Alle wirtschaftlichen Werte lauten in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

HIGHLIGHTS:

PEA auf Basis des Recyclings von 27 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Abraumressourcen (98,3 % gemessen) mit einem kombinierten Grad von durchschnittlich 7,33 % Mn, ohne die Notwendigkeit von Bergbau-, Brech- oder Mahlverfahren.

25-jährige Projektlaufzeit, in der 1,19 Millionen Tonnen hochreines elektrolytisches Manganmetall ("HPEMM") produziert werden, wovon zwei Drittel voraussichtlich in hochreines Mangansulfat-Monohydratpulver ("HPMSM") umgewandelt werden.

Absatzfähiges Produkt umfasst 404.100 Tonnen HPEMM und 2,35 Millionen Tonnen HPMSM, wobei der Schwerpunkt auf der schnell wachsenden europäischen Branche der Elektrofahrzeugbatterien liegt.

Flexibilität bei der Lieferung von HPEMM oder HPMSM, je nach Kundenwunsch.

NPV vor Steuern von 782 Millionen USD und NPV nach Steuern von 593 Millionen USD unter Verwendung eines realen Diskontsatzes von 10 %.

404 Millionen USD an Kapital vor der Produktion, 24,8 Millionen USD an Erhaltungskapital und 31 Millionen USD an Betriebskapital mit einem IZF ohne Hebelung von 25,2 % vor Steuern bei einer Amortisation von 4,5 Jahren und einem IZF von 22,6 % nach Steuern bei einer Amortisation von 4,9 Jahren.

Die Wirtschaftlichkeit des Projekts basiert auf dem über die Projektlaufzeit hinweg prognostizierten Durchschnittspreis für HPEMM (mit 99,9 % Mn) von 4.617 USD/Tonne und für HPMSM (mit 32 % Mn) von 2.666 USD/Tonne.

Ziel ist die Herstellung von ultrahochreinem elektrolytischem Manganmetall mit Spezifikationen von mehr als 99,9 % Mn und ultrahochreinem Mangansulfat-Monohydrat mit einem Mangangehalt von mindestens 32,34 %, das die üblichen Industriestandards überschreitet.

Referenzen als außergewöhnlich umweltfreundliches Projekt. Projektkonzeption erfüllt oder übertrifft alle tschechischen und europäischen Standards für Sicherheit, Gesundheit und Umwelt und umfasst die Sanierung der Abraumhalden in Chvaletice zur Eindämmung der anhaltenden Verschmutzung im Zusammenhang mit den nicht verohrten historischen Abraumhalden.

Zugang zu hervorragender Verkehrs-, Energie- und kommunaler Infrastruktur.

Geplanter Standort der Prozessanlage auf einer industriell geprägten Brachfläche, auf der eine ehemalige Prozessanlage den Abraum von Chvaletice erzeugt hat.

Hochentwickelte, stabile und unternehmensfreundliche Rechtsprechung der Europäischen Union, die neue und insbesondere umweltfreundliche Investitionen stark unterstützt.

Robustes wirtschaftliches Projektpotenzial und eine schnell wachsende Marktnachfrage nach hochreinen Manganprodukten bieten eine Vielzahl möglicher Finanzierungsalternativen.

Es bestehen Möglichkeiten zur Steigerung der Renditen durch Initiativen zur Prozessoptimierung und verschiedene Investitionsanreize, die in der Tschechischen Republik und der Europäischen Union verfügbar sind.

Nächste Schritte: Bau und Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage im Jahr 2019 zur Herstellung von Produktproben aus mehreren Tonnen hochreinem Mangan für Kundenprüfungen und -qualifizierungen in Verbindung mit laufenden Studien, die zum Abschluss einer Machbarkeitsstudie und zur Einreichung von Genehmigungsanträgen führen, die weitere Umweltuntersuchungen erfordern.

Marco Romero, President und CEO von EMN, sagte dazu:

"Die PEA zeigt das überzeugende Potenzial des Chvaletice Manganprojekts. Mit einer 100%igen Beteiligung an der bedeutendsten Manganlagerstätte Westeuropas, die dazu noch strategisch günstig gelegen ist, befindet sich Euro Manganese in einer einzigartigen Position innerhalb der Batteriebranche. Was dieses Projekt für eine Automobilindustrie, die bemüht ist, unsere Welt umweltfreundlicher zu machen, und für Verbraucher, die die nachhaltige Gewinnung von Rohstoffen sicherstellen möchten, noch bedeutender macht, ist die Tatsache, dass diese Produkte durch das Recycling von Abfällen hergestellt werden."

Dr. Roman Shklanka, Vorsitzender von EMN, fügte hinzu:

"Mit dem Aufkommen des Elektrofahrzeugbaus verändert sich die gesamte globale Automobilindustrie. Vor unseren Augen finden revolutionäre Veränderungen statt, die beispiellose Möglichkeiten für eine völlig neue Lieferkette für Batterierohstoffe geschaffen haben. Mangan entwickelt sich zu einer Schlüsselkomponente in den vorherrschenden Formulierungen von Lithium-Ionen-Batterien, von denen erwartet wird, dass sie bis weit in die nächsten Jahrzehnte hinein für eine starke Nachfrage nach hochraffinierten Manganprodukten sorgen werden. Um alleine den Anforderungen der Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien gerecht zu werden, muss ein großer Teil der Produktionskapazität für hochreine Manganmaterialien in Betrieb genommen werden. Unser Ziel ist es, für sie als zuverlässiger Lieferant von umweltverträglichen, hochreinen Manganprodukten zur Verfügung zu stehen. Unsere strategische Lage in der Tschechischen Republik inmitten eines aufstrebenden Clusters von Unternehmen der Elektrofahrzeugindustrie und eines damit verbundenen Ökosystems von Chemieproduzenten, Akku- und Batterieherstellern, unsere 25-jährige Projektlaufzeit und unser Fokus auf die umweltfreundliche Produktion von hochreinen Manganprodukten, die aus der Sanierung eines alten umweltbelasteten Standorts gewonnen werden, haben weltweit die Aufmerksamkeit von Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien, Batterie-Ausgangsstoffen und Kathoden auf sich gezogen."

Romero fuhr fort: "Unser Projektteam konzentriert sich nun auf die weitere Definition und Verfeinerung unserer Pläne, das Projekt durch Frontend-Engineering und Optimierungsarbeiten voranzutreiben, sowie auf den effizienten Ablauf des Verfahrens der Projektgenehmigung. Die Planung, das verfahrenstechnische Design und die metallurgischen Testarbeiten werden noch vor der bevorstehenden Machbarkeitsstudie durchgeführt, die wir bis Ende 2019 abzuschließen gedenken. Unser Plan für dieses Jahr sieht den Bau und den Betrieb einer Demonstrationsanlage vor, die in der Lage ist, mehrere Tonnen schwere, hochreine Manganproduktproben für Kundenprüfungen und Qualifizierungen herzustellen. Unsere Pläne für 2019 beinhalten zudem die Intensivierung der Konsultation von Kommunen, Interessengruppen und Aufsichtsbehörden sowie die Einreichung des Projektgenehmigungsantrags."

Die PEA basiert auf einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung, wie in der Norm NI 43-101 und im Technical Report von Tetra Tech am 28. Januar 2019 angegeben. Ein Exemplar davon wurde bei SEDAR eingereicht und kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. Der JORC Technical Report wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Woche bei der australischen Wertpapierbörse ("ASX") eingereicht. Keine dieser Mineralressourcen wurde in Mineralreserven umgewandelt. Die PEA wird als vorläufig betrachtet und enthält geschätzte Kosten, die einer ungefähren Fehlerquote von plus bzw. minus 35 % unterliegen. Dementsprechend gibt es keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, sind per Definition nicht notwendigerweise wirtschaftlich tragfähig.

Diese PEA wurde erstellt und projektbezogen betreut von Tetra Tech Canada Inc. ("Tetra Tech"), Vancouver, unter maßgeblicher Beteiligung von CINF Engineering Ltd ("CINF") (umfassendes Prozessdesign, Anlagenbau, Auswahl der Ausrüstung und Tests), Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy ("CRIMM") (metallurgische Testarbeiten, Prozessdesign, Produktentwicklung und Tests der Pilotanlage), Bilfinger Tebodin Czech Republic ("Tebodin") (Kostenschätzung für Tschechien und Europa, Lokalisierungs- und Umweltdienstleistungen), GET s.r.o. ("GET") (Geologie und Probenahme, Planungen zu Umweltschutz und zur Gewinnung des Abraums) sowie Sudop Ltd (Studie zur Planung der Eisenbahninfrastruktur). Ein aktualisierter NI 43-101 Technical Report zum Chvaletice Manganprojekt, einschließlich der Ergebnisse der PEA, werden innerhalb von 45 Tagen bei SEDAR eingereicht und auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.

Ansatz des Projektdesigns und Nutzen für die Anwohner vor Ort

Die CMP-Prozessanlage wurde entwickelt, um zuverlässig und kostengünstig und unter Einhaltung der strengen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards der Tschechischen Republik und der Europäischen Union HPEMM- und HPMSM-Produkte herzustellen, die alle bekannten Kundenspezifikationen erfüllen oder übertreffen. Bei der Festlegung der Projektlaufzeit auf 25 Jahre bei stabilem Produktionsniveau wurden die Ziele einer langfristig stabilen Produktversorgung unserer Kunden, die Marktstabilität und der wirtschaftliche Nutzen für die Gemeinden vor Ort und die Bürger der Tschechischen Republik gegen die Generierung akzeptabler Renditen für die langfristigen Investitionen abgewogen, die EMN für die Entwicklung des Projekts benötigt.





Das Projekt ist darauf ausgelegt, hochreine Manganprodukte herzustellen, die den Kundenspezifikationen hinsichtlich der neuen Spezifikationen für nickelarme Batterieformulierungen vorgreifen. Bei der Produktion kommt die sauberste verfügbare Technologie zum Einsatz, um den Kunden Produktqualität, überprüfbare Herkunft und eine geringe Umweltbelastung zu garantieren.





Das Projekt würde zur Sanierung eines belasteten Standortes führen, an dem derzeit Metalle und andere Stoffe in das Grundwasser gelangen. Durch die Gewinnung, Wiederaufbereitung und ordnungsgemäße Entsorgung des Abraums von Chvaletice wird der Standort schrittweise saniert, um den tschechischen und europäischen Umweltanforderungen gerecht zu werden.





Moderne, konventionelle und kommerziell erprobte Technologien, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden, wurden in die verschiedenen Komponenten des CMP-Prozessablaufplans integriert.





Das Unternehmen hat sich umfassend engagiert und plant, weiterhin sinnvolle Konsultationen mit Anwohnern, Kommunen, Organisationen und Aufsichtsbehörden durchzuführen, um eine aktive lokale Beteiligung zu erreichen und Input für den Bewertungs- und Planungsprozess des Projekts zu erhalten.





Seit der Gründung des CMP hat das Unternehmen zahlreiche talentierte tschechische Fachkräfte gesucht und ausgebildet und sich an ihrer beruflichen Entwicklung beteiligt. EMN erwartet, dass das Projekt für die Errichtung und den Betrieb der Anlage tschechische Bürger beschäftigen wird. Das Projekt wird während des Betriebs voraussichtlich etwa 400 Mitarbeiter beschäftigen.





Die in der Tschechischen Republik während der Bauphase und der 25-jährigen Lebensdauer des Projekts anfallenden Gesamtausgaben werden auf 2,70 Milliarden Dollar (62,0 Milliarden CZK) geschätzt. Darin enthalten sind Unternehmens- und Lohnsteuern sowie in der Tschechischen Republik zu zahlende Lizenzgebühren von etwa 1,07 Milliarden USD (23,8 Milliarden CZK).

PEA - Zusammenfassung und Wirtschaftlichkeitsanalyse

Im Folgenden werden die in der PEA verwendeten wesentlichen Annahmen und die Ergebnisse der PEA zusammengefasst, ausgehend von einem angestrebten Produktionsstart in der zweiten Jahreshälfte 2022:

Tabelle 1: Wirtschaftlichkeit und Betrieb - Zusammenfassung (Mio = Millionen)

Produktpreisannahmen Projektlaufzeit/Durchschnitt Hochreines elektrolytisches Manganmetall ("HPEMM") (1) 4.617 $ pro Tonne Hochreines Mangansulfat-Monohydrat ("HPMSM") (1) 2.666 $ pro Tonne Kapitalanforderungen Anfangskapitalanforderungen 403,9 Mio $ Projektlaufzeit - Erhaltungskapital (ausgenommen 255 Mio USD Wartungskosten, die in den Betriebskosten enthalten sind) 24,8 Mio $ Betriebskapital 30,5 Mio $ Betriebskosten (pro Tonne Ausgangsmaterial) Gewinnung des Abraums 2,02 $/t Magnetische Trennung, HPEMM- und HPMSM-Verarbeitung 90,21 $/t Abraumschüttung/-lagerung, Vor-Ort-Services und Wasseraufbereitung 5,76 $/t Gemein- und Verwaltungskosten 5,04 $/t Eventualverbindlichkeiten der Betriebskosten 8,24 $/t Gesamtkosten Standort 111,28 $/t Fracht und Versicherung, Vertriebskosten und Lizenzgebühren (pro Tonne Ausgangsmaterial) Fracht und Versicherung sowie Vertriebskosten 14,94 $/t Lizenzgebühren der tschechischen Regierung (2) 4,53 $/t NSR-Lizenzgebühren beim Verkauf, abzüglich zulässiger Kosten (3) 3,40 $/t Gesamtkosten pro Tonne Ausgangsmaterial 134,14 $/t Produktion - Zusammenfassung Laufzeit des Projektbetriebs 25 Jahre Chvaletice-Abraum, extrahiert und verarbeitet 26,828 Mio Tonnen Gesamtmangangehalt 7,33 % Enthaltenes Mangan (Mn) 1,967 Mio Tonnen HPEMM produziert 1,1864 Mio Tonnen HPEMM weiterverarbeitet zu HPMSM 782,3 Tonnen HPEMM verkauft 404.100 Tonnen HPMSM produziert / verkauft 2,345 Mio Tonnen Mn insgesamt in HPEMM und HPMSM enthalten 1,165 Mio Tonnen Mn-Ausbeute gesamt 59,2 % Wirtschaftlichkeit des Projekts Vor Steuern Nach Steuern Nettogegenwartswert, (10 % realer Diskontsatz) 781,6 Mio $ 593,2 Mio $ Interne Rendite 25,2 % 22,6 % Amortisation (ab Beginn der Verarbeitung) 4,5 Jahre 4,9 Jahre Kumulativer Cashflow, nicht diskontiert 4.088,8 Mio $ 3.291,8 Mio $

Anmerkungen:

Durchschnittliche reale Verkaufspreise pro Tonne HPEMM (mit 99,9 % Mn) und HPMSM (mit 32 % Mn) für den Zeitraum, wie er in der von der CPM Group LLC für das Unternehmen erstellten Marktstudie mit dem Titel "Market Outlook for High-purity Electrolytic Manganese Metal and High-purity Manganese sulphate monohydrate" vom 21. Januar 2019 prognostiziert wurde. Die Lizenzgebühren der tschechischen Regierung betragen 2.308 Tschechische Kronen (CZK) pro Tonne produziertem Mn, umgerechnet in USD zu einem angesetzten Wechselkurs von 22,14 CZK für einen USD. Eine 1,2%ige NSR-Lizenzgebühr ist an die Gründungsaktionäre von Mangan zu zahlen.

Tabelle 2: Umsatz, Kosten und Cashflows während der Projektlaufzeit gesamt

Voraussichtliche Cashflows Projektlaufzeit (Mio) HPEMM-Umsatz gesamt 1.865,7 $ HPMSM-Umsatz gesamt 6.251,3 $ Fracht, Versicherungs und Vertriebskosten 400,8 $ Lizenzgebühren der tschechischen Regierung 121,4 $ Erträge, nach Abzug der Kosten 7.594,8 $ NSR-Lizenzgebühr 91,1 $ Betriebskosten des Standorts 2.985,3 $ Kapitalkosten (Anfangs-, Erhaltungs- und Abbruchkosten abzüglich Restwert) 429,6 $ Projekt-Cashflow (vor Steuern) 4.088,8 $ Steuern 797,0 $ Projektlaufzeit - nicht diskontierte Cashflows 3.291,8 $

Die Körperschaftssteuer in Tschechien beträgt 19 %. Zusätzlich zu den Lizenzgebühren in Höhe von 2.308 CZK pro Tonne von produziertem Mn erhebt die Tschechische Republik verschiedene Lohn- und andere Steuern, um Einnahmen zu erzielen. Das Unternehmen hat beschlossen, die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts aus steuerlicher Sicht konservativ zu modellieren, wobei die volle Steuerbelastung auf der Grundlage der Steuersätze der Tschechischen Republik basiert. In der Tschechischen Republik und der Europäischen Union gibt es Investitionsanreize für bestimmte, qualifizierte Investitionen, darunter Steuergutschriften auf Investitionen, Zuschüsse und beschleunigte Abschreibungen. Das Unternehmen wird diese Möglichkeiten nutzen, um das Projekt durch die Machbarkeitsstudie zu bringen.

Sensitivitätsanalyse

Es wurde eine Sensitivitätsanalyse für das Chvaletice Manganprojekt durchgeführt, um die Auswirkungen wichtiger Variablen in Bezug auf den NPV nach Steuern von 593 Mio. USD bei einem realen Diskontsatz von 10 % zu ermitteln. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse sind in der nachstehenden Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Projektsensitivitätsanalyse

Sensitivität Änderungen am



Basismodell (Mio) NPV nach Steuern (Mio) Basis-NPV 593 $ Diskontsatz, 12 % (175) USD 418 $ Diskontsatz, 8 % 238 $ 831 $ HPEMM/HPMSM Durchschnittspreise +10 % 176 $ 769 $ HPEMM/HPMSM Durchschnittspreise -10 % USD (175) 418 $ Gesamtkapital +10 % (35) USD 558 $ Gesamtkapital -10 % 36 $ 629 $ Gesamtbetriebskosten +10 % (74) USD 519 $ Gesamtbetriebskosten -10 % 74 $ 667 $ Ausbeute +10 % 57 $ 650 $ Ausbeute -10 % (58) USD 535 $

Anfangskapital und Erhaltungskapital - Schätzungen

Die Schätzungen der Investitionsausgaben wurden sowohl für das Anfangskapital als auch für das Erhaltungskapital erstellt. Eine voraussichtliche Zusammenfassung der geplanten Kapitalkosten ist in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Plan für Anfangskapital und Erhaltungskapital

Jahr Anfangskapital (Mio) Erhaltungskapital (Mio) Vor-Betriebsphase, Jahr 2 161,5 $ Vor-Betriebsphase, Jahr 1 242,4 $ - 1 - 0,7 $ 2 - 0,2 $ 3 - 0,2 $ 4 - 0,2 $ 5 - 5,0 $ 6 - - 7 - - 8 - 25 - 18,5 $ Gesamt 403,9 $ 24,8 $

Die erwarteten anfänglichen Investitionsausgaben (Tabelle 5) für das Projekt, inklusive kapitalisierter betrieblicher Anlaufkosten, wie von Tetra Tech geschätzt, belaufen sich zum 1. Januar 2019 auf 403,9 Millionen USD, einschließlich aller entwicklungsbezogenen Kosten, die vor dem geplanten Beginn des Geschäftsbetriebs anfallen. Die nach der Inbetriebnahme anfallenden Kapitalkosten werden dem Erhaltungskapital zugerechnet und sollen aus dem operativen Cashflow ausgezahlt werden (siehe auch Tabelle 5). Für die anfänglichen Investitionsausgaben wurden jeder Komponente des Projekts außer den kapitalisierten Betriebskosten zu angemessenen Prozentsätzen Eventualverbindlichkeiten zugeschlagen, wodurch sich Eventualverbindlichkeiten von insgesamt 44,2 Mio. USD oder 17 % der direkten Kosten ergaben. Die Wartungsskosten während der Projektlaufzeit werden auf 255 Millionen US-Dollar oder durchschnittlich 10,2 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Tabelle 5: Anfangs- und Erhaltungskosten - Schätzungen

Posten Vor der Produktion



Anfangskapital (Mio) Erhaltungskapital (Mio) Gesamtkosten des Standorts 35,1 $ - Gewinnung des Abraums 2,2 $ 4,8 $ Prozess 166,8 $ 12,0 $ HPMSM-Prozess, aus 99,9%igem HPEMM 25,4 $ 8,0 $ Abraum-, Rückständemanagement 4,4 $ - Infrastruktur vor Ort 21,1 $ - Zwischensumme, direkte Kosten 255,0 $ 24,8 $ Indirekte Projektkosten 72,7 $ - Eigentümerkosten 32,0 $ - Eventualverbindlichkeiten 44,2 $ - Gesamt 403,9 $ 24,8 $

Anmerkung: Die Summen wurden möglicherweise aufgrund von Rundungen nicht genau addiert.

Das Projektgelände verfügt über eine hervorragende Anbindung an die bestehende Infrastruktur, darunter Bahnlinien, Autobahnen, Erdgas und Wasser, und liegt in direkter Nachbarschaft zu einem in Betrieb befindlichen Kraftwerk. Bei dem geplanten Werksgelände, das als Industriegebiet ausgewiesen ist, handelt es sich um den Standort der ehemaligen Prozessanlage, die den Abraum von Chvaletice erzeugte. Die neu errichteten oder modernisierten Infrastruktureinrichtungen für das Projekt umfassen eine Anlage für das Abtragen und die Bearbeitung des Abraums: eine süd- und eine nordseitige Verbindungsbrücke für den Transport von Abraumschlamm, Rücklaufwasserleitungen und ein Rohrfördersystem, das eine Mischung aus nichtmagnetischem Abraum und gewaschenen Laugenrückständen in den Trockenschüttbereich für Rückstände zurückführt; eine Aufbereitungsanlage für die magnetische Trennung; geschlossene und winterfeste Gebäude für die Prozessanlagen sowie verschiedene Reagenzien- und Produktlager; ein verbessertes Gleisanschlusssystem mit entsprechenden Lade-/Entladeeinrichtungen; ein internes Straßennetz; ein elektrisches Versorgungssystem, darunter zwei 110-kV-Umspannwerke, vier 380 V/36 kA Gleichrichtertransformatoren und lokale Abspanntransformatoren; eine Werkstatt für die Wartung der Prozessausrüstung; eine mobile Werkstatt für die Fuhrparkwartung; Ersatzteil- und Instandhaltungslager; ein umfassend ausgestattetes Labor für Wassermanagementsysteme sowie Verwaltungsbüros.

Betriebskostenschätzung

Die Betriebskosten vor Ort dürften durchschnittlich 111,28 USD pro Tonne Ausgangsmaterial (2,57 USD pro kg Mn-Äquivalent) betragen, während die externen Betriebskosten auf durchschnittlich 22,87 USD pro Tonne Ausgangsmaterial (0,52 USD pro kg Mn-Äquivalent) geschätzt werden, wie in Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6: Projektlaufzeit - Betriebskosten

Betriebskosten ("OpEx") Summe (Mio) $ pro Tonne



Ausgangsmaterial $ pro kg Mn-



Äquivalent Kosten der Gewinnung 54,2 $ 2,02 $ 0,05 $ Magnetische Trennung und Verarbeitung zu HPEMM 2.019,0 $ 75,26 $ 1,74 $ Verarbeitung von HPEMM zu HPMSM 401,1 $ 14,95 $ 0,34 $ Abraumschüttung/-lagerung, Vor-Ort-Services und Wasseraufbereitung 154,5 $ 5,76 $ 0,13 $ Gemein- und Verwaltungskosten 135,3 $ 5,04 $ 0,12 $ Eventualverbindlichkeiten bei Betriebskosten 221,2 $ 8,24 $ 0,19 $ Zwischensumme, OpEx vor Ort 2.985,3 $ 111,28 $ 2,57 $ Fracht und Versicherung sowie Vertriebskosten 400,8 $ 14,94 $ 0,34 $ Lizenzgebühren der tschechischen Regierung (1) 121,4 $ 4,53 $ 0,10 $ NSR-Lizenzgebühr beim Verkauf, abzüglich zulässiger Kosten (2) 91,2 $ 3,40 $ 0,08 $ Zwischensumme, OpEx außerhalb des Standorts 613,4 $ 22,87 $ 0,52 $ Gesamt-OpEx 3.598,7 $ 134,14 $ 3,09 $

Anmerkungen:

Die Lizenzgebühren der tschechischen Regierung betragen 2.308 Tschechische Kronen (CZK) pro Tonne extrahiertem Mn, umgerechnet in USD bei einem prognostizierten Wechselkurs von 22,14 CZK für einen USD. An die Gründungsaktionäre von Mangan ist eine 1,2%ige NSR-Lizenzgebühr zu zahlen.

Ressourcenschätzung

Tetra Tech wurde beauftragt, die Planung und Durchführung der Probenahmen und Analysen zu leiten, die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Chvaletice Manganprojekt von EMN vorzunehmen und den technischen Bericht in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 - Standards and Disclosures for Mineral Projects sowie den unabhängigen technischen Bericht gemäß dem Joint Ore Reserves Committee Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition ("JORC-Code") zu erstellen. Der 43-101 Technical Report mit dem Titel "Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Chvaletice Manganese Project, Chvaletice, Czech Republic", mit dem Datum des Inkrafttretens zum 8. Dezember 2018, wurde am 28. Januar 2019 bei SEDAR eingereicht. Der technische Bericht gemäß dem JORC-Code wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen bei der ASX eingereicht.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung hat zu einer Neuklassifizierung und Aktualisierung der in den drei Abraumhalden von Chvaletice enthaltenen Abraummaterialen von "angezeigt" in "gemessen" und von "abgeleitet" in "angezeigt" geführt. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts belaufen sich nun zusammen auf 26.960.000 Tonnen, mit einem Gesamtmangangehalt von 7,33 % und einem Gehalt an löslichem Mangan von 5,86 %, wie unten in Tabelle 7 dargestellt:

Tabelle 7 - Mineralressourcenerklärung für Chvaletice, gültig ab dem 8. Dezember 2018 Abraum-



halde Nr. Klassifizierung Trockene



Schüttdichte



in situ



(t/m3) Volumen (m3) Tonnage



(metrische Tonnen) Gesamt-Mn (%) Lösliches Mn (%) 1 GEMESSEN 1,52 6.577.000 10.029.000 7,95 6,49 ANGEZEIGT 1,47 160.000 236.000 8,35 6,67 2 GEMESSEN 1,53 7.990.000 12.201.000 6,79 5,42 ANGEZEIGT 1,55 123.000 189.000 7,22 5,30 3 GEMESSEN 1,45 2.942.000 4.265.000 7,35 5,63 ANGEZEIGT 1,45 27.000 39.000 7,90 5,89 GESAMT GEMESSEN 1,51 17.509.000 26.496.000 7,32 5,86 ANGEZEIGT 1,50 309.000 464.000 7,85 6,05 KOMBINIERT G und A 1.51 17.818.000 26.960.000 7,33 5,86

Anmerkungen:

Geschätzt in Übereinstimmung mit den vom CIM-Rat in der jeweils gültigen Fassung angenommenen Definitionsnormen der Canadian Institution of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") für Mineralressourcen und Mineralreserven, die im Wesentlichen mit dem JORC-Code identisch sind. Die Mineralressource Chvaletice hat eine vernünftige Prognose für eine mögliche wirtschaftliche Gewinnung. Mineralressourcen sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich tragfähig. Für das Projekt wurden keine Mineralreserven definiert. Angezeigte Ressourcen haben eine geringere Vertrauenswürdigkeit als gemessene Ressourcen. Für die Lagerstätte in Chvaletice wurde ein Break-Even-Gehalt von insgesamt 3,20 % Mn geschätzt. Die Schätzung basiert auf den vorläufigen Betriebskosten vor der Konzentration von 5,22 USD/Tonne Ausgangsmaterial, den geschätzten Betriebskosten für Laugung und Veredelung von 173 USD/Tonne Konzentrat, 63 % Ausbeute aus der magnetischen Trennung, abgeleitet aus der durchschnittlichen Mn-Gesamtausbeute von 87,7 % bei durchschnittlichem Erzgehalt, 71 % Ausbeute aus der Laugung und Weiterverarbeitung und einem Metallpreis von 2,00 USD/kg für 99,7%iges EMM (Shanghai Metals Market, Dezember 2018). Der Preis für hochreines 99,9%iges EMM wird voraussichtlich höher liegen. Es wurde kein Cut-Off-Gehalt auf das Blockmodell angewendet. Der geschätzte Break-Even-Cut-Off-Gehalt liegt unter dem Gehalt der meisten Blöcke (mit Ausnahme von 10.000 Tonnen, deren Gehalt unter 3,20 % Gesamt-Mn liegt). Es wird davon ausgegangen, dass eine Materialtrennung während der Gewinnung aufgrund der inhärenten Schwierigkeit der Gehaltskontrolle und des selektiven Abbaus für diese Art Lagerstätte nicht möglich ist. Eine Gehaltskappung wurde nicht vorgenommen. Zahlen wurden möglicherweise aufgrund von Rundungen nicht genau addiert.

BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNGSEINRICHTUNGEN:

Gewinnung des Abraums, Lagerung der Rückstände und Rekultivierung

Laut dem Plan zur Gewinnung des Abraums würden die drei Abraumhalden gegen den Uhrzeigersinn abgetragen, beginnend mit Halde 3, gefolgt von den Halden 1 und 2. Es ist geplant, den Abraum mit Schaufelbaggern abzutragen und mit Lkw zur Wiederaufschlämmung als Zwischenschritt und zu einer abgedeckten Lagerstation zu transportieren, die sich zwischen den Halden 2 und 3 befindet. In der Lagerstation würde ein für sieben Tage ausreichender Materialvorrat angelegt, wobei die Abtragung und die Aufhäufung der trockenen Prozessabfälle nur an Werktagen und nur tagsüber stattfinden soll. Der aufgeschlämmte Abraum wird kontinuierlich über eine Schlammpipeline der Magnettrennanlage zugeführt.

Eine Mischung aus nichtmagnetischem Abraum (NMT), gewaschenen Laugerückständen (LR) und Gipsmaterialien aus der Prozessanlage würde mit einem Rohrfördersystem zur Lagerstation befördert, in die ausgekleidete Rückstandslagereinrichtung ("RSF") eingebracht und dort verdichtet. Die nach der Abtragung des vorhandenen Abraums freigelegte Fläche wird mit Geotextilien ausgekleidet. Die Anlage wird in Etappen errichtet, um den Anforderungen an die Lagerung von Rückständen gerecht zu werden und die Umweltbelastung zu minimieren, die mit der Abgabe von Teilen des Abraums und der Prozessrückstände an die Luft einhergehen. Die erste Halde würde unmittelbar nördlich der bestehenden Halde 2 errichtet. Nachfolgende Halden würden innerhalb der freigelegten Grundflächen der Abraumhalden konstruiert. Zu den Konstruktionsmerkmalen des Lagers für gefilterte Rückstände gehören ein mit Geotextilien ausgekleideter Boden, Oberflächenwasserumleitung am äußeren Rand und ein Kontaktwasser-Sammelsystem, das in das gesamte Wassermanagementsystem des Standorts integriert ist. Das Staubmanagement wird bei Bedarf die Implementierung moderner Staubunterdrückungsmethoden auf offenen Flächen, Zwischenlagerflächen und Transportstraßen umfassen. Die schrittweise Abdeckung/Rekultivierung erfolgt als integrierter Bestandteil des Verfahrens für die Lagerung der Rückstände. Die Abdeckung der Rückstände wird aus Erde und/oder Geotextilien mit geringer Durchlässigkeit bestehen, um Erosion und Infiltration zu verhindern, sowie aus einer Rekultivierungsschicht als Tragschicht für den Bewuchs. Die Abdeckung wird Zug um Zug verbaut, sobald Kamm und Hänge der Rückstandshalde das geplante Ausmaß errreicht haben. Es wird erwartet, dass der Standort vollständig saniert und in Absprache mit Anwohnern, Aufsichtsbehörden und staatlichen Behörden wieder einer allgemeinen Nutzung zugeführt wird. Die Rückstandslagereinrichtung wird in der Zeit nach der Stillegung auf geotechnische und ökologische Performance überwacht.

Tabelle 8: PEA - Gewinnung des Abraums, Verarbeitung und Produktionsplan nach Jahr

Jahr Gemahlener



Abraum



(kt) (1) Mn-



Gehalt



(%) (1) Enthaltenes



Mn



(kt) Produziertes



HPEMM



(kt) (2) HPEMM



umgewandelt in



HPMSM (kt) (2) Produziertes



HPMSM



(kt) Mn-Gesamt-



produktion



(kt) Gesamt-



ausbeute



(%) (3) 1 713 7,91 56,4 31,5 6,7 20,0 31,3 55,5 2 1.146 7,25 83,1 50,0 16,6 50,0 49,5 59,6 3 1.141 7,27 83,0 50,0 25,0 75,0 49,3 59,4 4 - 25 Durchschnitt 1.083 7,37 79,3 47,9 33,4 100,0 47,0 59,3 Gesamt 26.828 7,33 1.966,9 1.186,4 782,3 2.345,0 1.164,8 59,2

Anmerkungen:

1. Die Tonnage und der Gehalt in Tabelle 8 wurden nach GET berechnet und beinhalten einen Manganverlustfaktor von insgesamt 0,5 % und keine Verdünnung.

2. Etwa zwei Drittel der jährlichen HPEMM-Produktion werden am Standort in HPMSM umgewandelt, der Rest wird als HPEMM verkauft.

3. Die kombinierte Gesamtausbeute von Mangan aus Abraum in hochreinen Manganprodukten wird während der Projektlaufzeit auf 59,2 % geschätzt, ohne Berücksichtigung des Manganverlustfaktors von 0,5 %. Es wird davon ausgegangen, dass die Manganausbeute bei der Produktion von HPEMM und HPMSM bei durchschnittlich 60,3 % bzw. 58,7 % liegt.

Produktionsstätte für hochreine Manganprodukte

Die Verarbeitungseinrichtungen, einschließlich der Nebeneinrichtungen, sowie der Prozessablaufplan für die HPEMM- und HPMSM-Produktion aus dem CMP-Abraum wurden von CINF zusammen mit EMN und Tetra Tech entworfen und basieren auf umfassenden metallurgischen Testergebnissen, die hauptsächlich von CRIMM zur Verfügung gestellt wurden. Tebodin erbrachte Engineering-Services zur Definition der lokalen regulatorischen Planungsanforderungen und zur Überprüfung der Designkonformität.

Die Planungsarbeiten umfassten die vorläufige Optimierung von Prozesskreisläufen und Prozessausrüstungen. Die Simulation und Schätzung der Massen-, Energie- und Wasserbilanzen beruht auf einer Kombination aus METSIM-Modellierung, Berechnungen anhand der Ergebnisse aus dem metallurgischen Testarbeitsprogramm und der Erfahrung von CINF bei der Entwicklung von EMM- und MSM-Prozessanlagen. Vom Designteam wurden unter Berücksichtigung der Inputs potenzieller chinesischer Ausrüstungshersteller die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände dimensioniert und ausgewählt.

Die CMP-Prozessanlage wurde für eine Projektlaufzeit von 25 Jahren bei einer nominalen Produktionsrate von 48.000 Tonnen HPEMM pro Jahr konzipiert, die durch die Gewinnung von rund 1,1 Millionen Tonnen Abraum pro Jahr erzielt werden soll. Es wird davon ausgegangen, dass zwei Drittel der jährlichen HPEMM-Flockenproduktion in ca. 100.000 Tonnen HPMSM pro Jahr umgewandelt wird. Es wird davon ausgegangen, dass ein schrittweiser Anstieg des HPEMM-Umsatzes ein mögliches Ungleichgewicht in der Marktversorgung in den ersten vier Produktionsjahren begrenzt. Es wird erwartet, dass dieser Produktmix die erwartete Marktnachfrage nach hochreinem Mangan für aktuelle und zukünftige kobaltarme Lithium-Ionen-Batterieformulierungen am besten erfüllt. Es wird erwartet, dass das HPEMM-Produkt, das mehr als 99,9 % Mangan enthält und das ohne die Verwendung von Selen- und Chrom hergestellt wird, als Flocken und Pulver verkauft wird. Das HPMSM-Produkt des CMP ist so konzipiert, dass es nicht weniger als 99,9 % Mangansulfat-Monohydrat (MSM) und mindestens 32,34 % Mangan enthält. Es wird in Pulverform verkauft und ohne die Verwendung von Fluor hergestellt. Das vorgeschlagene Prozessablaufschema ist in Abbildung 1 dargestellt:

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1f4f44f-c53f-434f-ae22-6e2a6ee43446/de

Die wichtigsten Aktivitäten im CMP-Ablaufschema sind:

Der abgetragene Abraum soll aufgeschlämmt und über eine Pipeline gepumpt werden. Diese wird von einer Hängebrücke getragen wird, die die Durchgangsstraße 322, die Eisenbahntrasse sowie die zugehörigen Schienenausläufer überqueren wird, die unmittelbar südlich der Abraumhalden an den geplanten Standort der Prozessanlage angrenzen werden.

Der Abraumschlamm soll in einem hochintensiven Magnetscheider im Nassverfahren reduziert werden. Dabei wird der Mangangehalt der Laugungszufuhr auf etwa 15 % Gesamtmangan aufgewertet und durchschnittlich 57,7% der Zufuhr werden als nichtmagnetischer Abraum ausgeschleust. Die erwartete Manganwiedergewinnung liegt bei 86 %. Das erzeugte magnetische Konzentrat und der nichtmagnetische Abraum sollen mit Verdickern und Filtern entwässert werden. Das Konzentrat wird dem nachgeschalteten Laugungsprozess zugeführt und der entwässerte Abraum wird zusammen mit den gewaschenen Laugungsrückständen an der Rückstandslagereinrichtung trocken aufgeschüttet.

Das erzeugte magnetische Konzentrat wird mit Anolytenlösung aus dem Gewinnungselektrolyse-Tankhaus wieder aufgeschlämmt und mit verdünnter Schwefelsäure bei 90 o C für ca. 6 Stunden gelaugt. Die Neutralisation der Aufschlämmung soll unter Verwendung von Kalkhydrat erfolgen. Es soll ein Air-Sparging der neutralisierten Aufschlämmung durchgeführt werden, um die erheblichen Mengen an Verunreinigungen, die mit dem Mangan auslaugen, kostengünstig auszufällen. Die Laugenmasse soll dann in automatischen Druckfiltern filtriert werden, um die trächtige Laugungslösung von den Laugungsrückständen zu trennen.

C für ca. 6 Stunden gelaugt. Die Neutralisation der Aufschlämmung soll unter Verwendung von Kalkhydrat erfolgen. Es soll ein Air-Sparging der neutralisierten Aufschlämmung durchgeführt werden, um die erheblichen Mengen an Verunreinigungen, die mit dem Mangan auslaugen, kostengünstig auszufällen. Die Laugenmasse soll dann in automatischen Druckfiltern filtriert werden, um die trächtige Laugungslösung von den Laugungsrückständen zu trennen. Die Laugungsrückstände werden dann mit Prozesswasser in einem mehrstufigen Gegenstrom-Dekantierungskreislauf gewaschen und mittels Druckfiltration entwässert, bevor sie mit den nichtmagnetischen Scheiderückständen in einem ausgekleideten Lager für trockene Rückstände entsorgt werden, das schrittweise innerhalb der Bereiche der abgetragenen Abraumhalden des CMP aufgebaut wird.

Das Waschwasser aus dem Waschkreislauf für Laugungsrückstände wird zur Rückgewinnung von Mangan und Ammoniak aufbereitet, um deren Verluste zu minimieren. Über das Waschwasser-Rückgewinnungssystem werden Manganeinheiten in Form von Mangankarbonat gewonnen und wieder in den Laugungskreislauf eingespeist. Die verbrauchte Waschwasserlösung wird mit einem konventionellen Kalksiederverfahren aufbereitet, um Ammoniak zurückzugewinnen. Dabei entsteht Gips als Nebenprodukt, dessen Wert nicht in die Wirtschaftlichkeit des Projekts einbezogen wird. Das zurückgewonnene Ammoniak soll in den HPEMM-Produktionskreisläufen wiederverwendet werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Einbeziehung des Waschkreislaufs für Laugungsrückstände mit dem dazugehörigen Waschwasser-Rückgewinnungskreislauf zu einer weltweit führenden Industriepraxis für die hydrometallurgische Verarbeitung von Manganerzen entwickeln wird. Die Rückführung sauberer gewaschener Rückstände zu den sorgfältig vorbereiteten Rückhalteeinrichtungen innerhalb der Bereiche des abgetragenen Abraums beseitigt nach und nach die Umweltauswirkungen, die durch den Bergbau entstanden sind.

Die trübe Lösung aus dem Laugungskreislauf wird zwecks Entfernung von Schwermetallen und anderen Verunreinigungen gereinigt und stabilisiert, um eine unkontrollierte Kristallisation von Salzen zur Herstellung der Lösung für die nachfolgende Gewinnungselektrolyse zu verhindern.***Zur Herstellung der Lösung für die nachfolgende Gewinnungselektrolyse wird die trächtige Lösung aus dem Laugungskreislauf gereinigt, um Schwermetalle und andere Verunreinigungen zu entfernen, und stabilisiert, um die unkontrollierte Kristallisation von Salzen zu verhindern.

Die Elektrogewinnung erfolgt in Elektrogewinnungszellen nach Zugabe von Schwefeldioxid zur Tankhauszufuhrlösung. Das Tankhaus hätte die Kapazität, in einem energieeffizienten und selenfreien Verfahren 50.000 Tonnen HPEMM pro Jahr zu produzieren. Der vorgeschlagene Gewinnungselektrolyse-Schaltkreis ist so ausgelegt, dass er einen Beschichtungszyklus von 24 Stunden bei einer Zellenspannung von 4,2 bis 4,4 V und einer durchschnittlichen Kathodenstromdichte von 320 bis 370 A/m 2 aufweist. Die Kathoden werden mit automatischen Erntemaschinen geerntet, gewaschen, chromfrei passiviert und mit dem Industriestandard entsprechenden automatischen Maschinen zum Strippen von Kathodenplatten vom galvanisch abgeschiedenen Manganmetall befreit. Zu den Sicherheits- und Gesundheitsstandards, die in die Konstruktion des CMP-Tankhauses eingeflossen sind, zählen umfassende Systeme zur Steuerung der Nebelemission und mechanische Handhabungssysteme, die die manuelle Handhabung von Kathoden und andere manuelle Vorgänge überflüssig machen. Das Design des Tankhaussystems umfasst die Wiedergewinnung von Anodenschlamm zur Minimierung von Manganverlusten sowie die Reinigung der Membranen und die laufende Wartung der Zellen. Etwa zwei Drittel der HPEMM-Flocken würden dann der HPMSM-Produktion zugeführt. Die restlichen HPEMM-Flocken sollen verpackt und direkt an die Kunden verschickt werden. Zukünftige Chancen liegen neben dem Vertrieb der Flocken auch im Verkauf von Pulvern.

aufweist. Die Kathoden werden mit automatischen Erntemaschinen geerntet, gewaschen, chromfrei passiviert und mit dem Industriestandard entsprechenden automatischen Maschinen zum Strippen von Kathodenplatten vom galvanisch abgeschiedenen Manganmetall befreit. Zu den Sicherheits- und Gesundheitsstandards, die in die Konstruktion des CMP-Tankhauses eingeflossen sind, zählen umfassende Systeme zur Steuerung der Nebelemission und mechanische Handhabungssysteme, die die manuelle Handhabung von Kathoden und andere manuelle Vorgänge überflüssig machen. Das Design des Tankhaussystems umfasst die Wiedergewinnung von Anodenschlamm zur Minimierung von Manganverlusten sowie die Reinigung der Membranen und die laufende Wartung der Zellen. Etwa zwei Drittel der HPEMM-Flocken würden dann der HPMSM-Produktion zugeführt. Die restlichen HPEMM-Flocken sollen verpackt und direkt an die Kunden verschickt werden. Zukünftige Chancen liegen neben dem Vertrieb der Flocken auch im Verkauf von Pulvern. In das Design der Prozessanlage wurde ein Verfahren zur Magnesiumentfernung integriert, um eine effiziente Gewinnungselektrolyse und ein qualitativ hochwertiges Produkt zu gewährleisten. Der Prozess der Magnesiumentfernung wird die Magnesiumkonzentration in den Gewinnungselektrolyselösungen auf einem Niveau halten, das eine unkontrollierte Ausfällung von Salzen und Ablagerungen verhindert. Bei diesem Prozess sollen kostengünstige Reagenzien verwendet werden, ohne dass nennenswerte Verluste an Mangan und Reagenzeinheiten auftreten.

Der PEA-Produktionsplan des Basismodells schlägt vor, ungefähr zwei Drittel der HPEMM-Flocken mit Schwefelsäure aufzulösen, um in einer staubfreien chemischen Verarbeitungsanlage 100.000 Tonnen HPMSM-Pulver pro Jahr herzustellen. Die gelöste HPMSM-Lösung wird weiter gereinigt, um die von den HPEMM-Flocken mitgeführten Spurenverunreinigungen zu entfernen. Bei diesem Anlagendesign wird davon ausgegangen, dass die Zufuhrlösung unter Verwendung eines energieeffizienten MVR-Kristallisationsprozesses (Mechanical Vapor Recompression) bei niedriger Temperatur konzentriert wird, um eine einzige Spezifikation von Mangansulfat-Monohydrat-Kristallen zu erzeugen. Die HPMSM-Kristalle werden unter Verwendung von Zentrifugen von der gesättigten MVR-Kristallaufschlämmung getrennt. Die entwässerten Kristalle werden mit Scheibentrocknern getrocknet, um das fertige HPMSM-Pulver herzustellen, während die verbrauchte Zufuhrlösung in den HPEMM-Lösungskreislauf zurückgeführt wird. Das getrocknete HPMSM-Pulver wird verpackt und dann in Lkw oder Containern an Kunden weltweit verschickt.

Umweltauswirkungen, Genehmigung und Engagement in den Kommunen

Die Umgebung der Abraumhalden von Chvaletice wurde durch den Bergbau und die damit zusammenhängenden Aktivitäten der Schwerindustrie erheblich beeinträchtigt. Die Bergbauaktivitäten in Chvaletice wurden 1975 eingestellt. Das tschechische Recht befreit Grundbesitzer und Bauträger von den Auswirkungen vor dem Ende des kommunistischen Regimes im Jahr 1989.

Seit dem Sommer 2016 wurden ökölogische Grundlagenstudien und andere Umweltstudien durchgeführt. Diese Studien enthalten Daten zu Flora und Fauna, hydrologische, hydrogeologische, klimatische, Luftqualitäts-, Landnutzungs- und sozioökonomische Daten sowie Daten zur Ausbreitungs- und Emissionsmodellierung.

Seit 2017 hat GET, ein tschechisches Bergbau-, Geologie- und Umweltdienstleistungsunternehmen, mehrere Studien für das Projekt erstellt, darunter auch ökologische Grundlagenstudien. Dazu gehörten die Kartierung des Ökosystems, die Dokumentation der physischen und ökologischen Merkmale des CMP-Standorts und die Bewertung der Flächennutzungspläne der angrenzenden Kommunen. Es wurden bedeutende lokale Merkmale erfasst, darunter sensible und geschützte Gebiete, Vegetation, Landschaftselemente sowie Gebiete oder Stätten von historischer, kultureller, archäologischer oder geologischer Bedeutung. Klima, Luft, Wasser, Boden, natürliche Ressourcen, Fauna, Flora und Ökosysteme, Landschaft und Bevölkerung der Region wurden inventarisiert. Die Grundlagenstudien liefern eine Gesamtbewertung der Umweltbedingungen im relevanten Projektgebiet.

Tebodin, der tschechische Geschäftszweig eines großen europäischen Industrie- und Chemieunternehmens, hat für EMN Lokalisierungsdienste bereitgestellt, in denen die lokalen Anforderungen und erforderlichen Genehmigungen für das CMP ermittelt wurden. Tebodin führte außerdem umfangreiche Auswahlstudien für die Prozessstandorte durch, auf deren Basis sich Mangan den derzeit geplanten Werksstandort sichern konnte. Das Unternehmen erstellte auch Schätzungen der lokalen Betriebs- und Baukosten, wie z.B. Reagenzien- und Logistikkosten, Betriebsmittel, Zölle und Steuern, Schüttgutpreise, Arbeitskräfteerhebungen, Ingenieur- und Baudienstleistungen sowie Energieversorgung und -kosten. Weitere Arbeiten von Tebodin umfassten eine Überprüfung der lokalen behördlichen Anforderungen für das Genehmigungsverfahren sowie eine Überprüfung der tschechischen Umweltvorschriften, -standards und -praktiken bezüglich Abwasser, Lagerung von Abfällen und Abraum, Luft und Lärm sowie anderer Vorschriften. Es wurde ein Zeitplan für den Prozess einer Umweltverträglichkeitsprüfung, für Umweltgenehmigungen und Baugenehmigungen vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die Genehmigung etwa 16 Monaten nach dem Zeitpunkt der Einleitung des Genehmigungsverfahrens vorliegen könnte.

EMN hat proaktive und regelmäßige Konsultationen mit den Interessengruppen der Kommunen eingeleitet, die sich im Zuge der Evaluierung und Planung von CMP voraussichtlich intensivieren werden. Im November 2017 eröffnete Mangan, die Tochtergesellschaft des Unternehmens, ein Projektinformationszentrum im städtischen Kulturhaus von Chvaletice, um den Bewohnern die Möglichkeit zu geben, mehr über das CMP zu erfahren, ihnen zu ermöglichen, Beziehungen zum Unternehmen und dessen Team aufzubauen und während der Projektbewertungs- und Planungsphase Feedback zu geben und Vorschläge zu machen. Im November 2018 verlegte Mangan seinen eingetragenen Sitz nach Chvaletice. Diese Handlung soll ein erster Schritt sein, den Hauptsitz des Unternehmens in dieser in der Nähe des Betriebsstandorts gelegenen Kommune zu etablieren.

Aufgrund der Lage des CMP am Ufer der Elbe über einem flachen Grundwasserleiter im Elbetal gibt es umweltbedingte Bedenken im Zusammenhang mit dem andauerden Wasserabfluss von den Halden und den Auswirkungen auf das lokale Grundwasser. Derzeit hat EMN Kenntnis von der Verunreinigung des Grundwassers, die durch die historischen Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten in diesem Gebiet verursacht wurde, insbesondere durch die kontinuierliche Auslaugung von Metallen und durch andere Schadstoffe in den Abraumhalden. Das Unternehmen überwacht diese Auswirkungen im Grundwasserbrunnen weiterhin regelmäßig. Das Unternehmen geht davon aus, dass die geplante Wiederaufbereitung des Abraums in Chvaletice zu einer erheblichen Verringerung oder Beseitigung der laufenden Grundwasserverschmutzung führen wird, die durch den bestehenden, nicht unterfütterten Abraum verursacht wird.

Die Planung und die Vorbereitung des Genehmigungsantrags für das Projekt wurden mit dem Ziel eingeleitet, Anfang 2019 beim tschechischen Umweltministerium eine Projektbeschreibung/-bekanntgabe einzureichen. In der Projektbeschreibung/-bekanntgabe wird Folgendes beschrieben:

Herstellungsverfahren für Mangan und die daraus resultierende Umweltbelastung;

Ergebnisse von Basisstudien und andere bisher durchgeführte Studien;

Pläne für das Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement;

Folgenabschätzung, Pläne/Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von Folgen;

Sozioökonomische Auswirkungen auf die umliegenden Kommunen; und

Rekultivierungspläne/-ziele.

Die lokalen Kommunen, Anwohner, Organisationen und Aufsichtsbehörden können die Projektbeschreibung während eines öffentlichen Kommentierungs- und Anhörungszeitraums einsehen. Die Projektbeschreibung und die eingegangenen Beiträge und Kommentare sowie etwaige Anforderungen für Änderungen oder zusätzliche Studien dienen als Grundlage für weitere Umweltstudien, die die Erteilung zukünftiger Genehmigungen unterstützen werden.

Die Planung für die Konzeption, den Bau und die Inbetriebnahme einer Demonstrationsanlage in der Tschechischen Republik, die große, mehrere Tonnen schwere Produktproben für Kundenprüfungen bereitstellen soll, ist im Gange. Diesee sollen den Kunden die Gewissheit bieten, dass EMN in der Lage ist, hohe Produktspezifikationen zu erfüllen. Die Demonstrationsanlage ermöglicht Prozessoptimierungen und Tests für die Produktentwicklung. Sie soll zudem als Test- und Trainingsanlage für den zukünftigen Betrieb dienen.

Wertsteigernde Möglichkeiten

Das Unternehmen beabsichtigt, die potenziellen wertsteigernden Chancen für das Projekt im Laufe der Machbarkeitsstudie weiter zu prüfen. Dazu gehören das Potenzial für die Produktion von Schwefelsäure vor Ort, die Optimierung der Dimensionierung und Anordnung der Einrichtungen sowie die Auswahl der Ausrüstung, Verfahren für die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten, alternative Methoden zur Entfernung von Magnesium, Mangansulfat-Kristallisationstechnologien, Laugungsmethoden, die Minimierung der Abfallerzeugung sowie die Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs. EMN plant zudem, die Möglichkeit des Verkaufs von Magnesiumsulfat-Nebenprodukten für landwirtschaftliche Zwecke zu prüfen. Diese und andere Möglichkeiten werden im Rahmen der Arbeit an Designstudien des Machbarkeitsstudienprogramms von CMP bewertet.

Erklärung zu kompetenten und qualifizierten Personen

Alle Produktionsziele für das Chvaletice Manganprojekt, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, werden durch geschätzte gemessene und angezeigte Mineralressourcen untermauert, die von kompetenten Personen und qualifizierten Personen gemäß den Anforderungen des JORC-Codes bzw. NI 43-101 vorbereitet wurden. Zudem basieren die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung auf Informationen, die von James Barr, P. Geo, Senior Geologist, Jianhui (John) Huang, Ph.D., P. Eng., Senior Metallurgical Engineer, Hassan Ghaffari, P.Eng, M.A.Sc., Senior Process Engineer, und Mark Horan, P.Eng, MSc., Senior Mining Engineer, alle bei Tetra Tech, erstellt und genehmigt wurden. Barr, Horan, Ghaffari und Huang sind Berater von EMN und im Sinne von NI 43-101 von dem Unternehmen unabhängig. Sie verfügen über ausreichende Erfahrungen in dem Tätigkeitsbereich, über den berichtet wird, und gelten als kompetente Personen im Sinne des JORC-Codes sowie als qualifizierte Personen im Sinne von NI 43-101. James Barr ist für die Schätzung der Mineralressource verantwortlich, Jianhui Huang ist für die metallurgischen Prüfergebnisse, die Verfahrenstechnik, die Betriebskosten- und Kapitalkostenschätzungen verantwortlich, Hassan Ghaffari ist für die Infrastruktur verantwortlich und Mark Horan ist für den Bergbau und die Finanzanalyse verantwortlich. James Barr besuchte das Gelände während des Bohrprogramms 2017 und erneut vom 30. bis 31. Juli 2018 während der Bohrkampagne 2018, wobei er die Bohrungen, die Probenahme, die Aufbereitung der Proben, deren Dokumentation und Lagerung überwachte. Jianhui Huang stattete dem Projekt am 5. Februar 2018 einen Besuch ab und besuchte zwischen dem 20. Januar 2017 und dem 20. September 2018 fünfmal das Labor und die Pilotanlage von CRIMM, um die Probenvorbereitung und die Test-/Assayanlagen zu besichtigen und um das Testprogramm und die Ergebnisse mit dem technischen Team von CRIMM zu besprechen. Er besuchte außerdem am 29. Juni 2017 das Labor von SGS Minerals Services (SGS). Barr, Huang, Ghaffari und Horan haben kein wirtschaftliches oder finanzielles Interesse an dem Unternehmen und erklären sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung auf der Grundlage ihrer Informationen gemachten Aussagen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, enthalten sind.

Darüber hinaus werden technische Informationen über das Chvaletice Manganprojekt von Gary Nordin, einem Berater von EMN und seinem Chefgeologen sowie von einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person überprüft. Gary Nordin hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, für die er verantwortlich ist, überprüft und erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung auf der Grundlage seiner Informationen gemachten Aussagen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, enthalten sind.

Technischer Bericht

Weitere Informationen zur PEA, einschließlich der wichtigsten Annahmen, Parameter, Risiken und sonstigen Faktoren, sind im NI 43-101 Technical Report zum Chvaletice Manganprojekt angegeben, der unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung bei SEDAR eingereicht wird.

Der 43-101 Technical Report mit dem Titel "Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Chvaletice Manganese Project, Chvaletice, Czech Republic", mit dem Datum des Inkrafttretens zum 8. Dezember 2018, wurde am 28. Januar 2019 bei SEDAR eingereicht. Dieser technische Bericht enthält relevante Informationen über Stichtage und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Annahmen, Parameter und Methoden der Schätzungen der Mineralressourcen 2018 sowie Informationen über Datenverifizierung, Explorationsverfahren, Probenvorbereitung, Analyse und Sicherheit. Der technische Bericht gemäß dem JORC-Code wird voraussichtlich innerhalb der nächsten Woche bei der ASX eingereicht.

Warnhinweis

Die geplante Gewinnungsmethode, das potenzielle Produktionsprofil und der Projektplan sind konzeptioneller Natur. Es müssen daher zusätzliche technische Studien durchgeführt werden, um ihre Realisierbarkeit vollständig beurteilen zu können. Es besteht keine Gewissheit, dass ein potenzieller Abraumverwertungsbetrieb realisiert wird oder dass eine Produktionsentscheidung getroffen wird. Eine Produktionsentscheidung, die ohne Machbarkeitsstudie getroffen wird, birgt zusätzliche potenzielle Risiken. Projektdesign und Gewinnungspläne, metallurgische Fließbilder und Designs der Prozessanlage erfordern möglicherweise weitere detaillierte Arbeiten, Wirtschaftlichkeitsanalysen und interne Studien, um zufriedenstellende Betriebsbedingungen sicherzustellen und die richtigen Entscheidungen über die zukünftige Produktion zu treffen.

Die PEA basiert auch auf den in dieser Pressemitteilung dargestellten wesentlichen Annahmen. Dazu gehören Annahmen über die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Zwar ist EMN der Ansicht, dass alle wesentlichen Annahmen auf vernünftigen Gründen beruhen, es gibt aber keine Gewissheit, dass sie sich als richtig erweisen oder dass das von der PEA angegebene Ergebnisspektrum erreicht werden kann.

Um das von der PEA angegebene Ergebnisspektrum zu erreichen, sind, das Betriebskapital ausgenommen, voraussichtlich Finanzmittel in der Größenordnung von 430 Millionen bis 440 Millionen USD erforderlich. Anleger sollten beachten, dass es keine Gewissheit gibt, dass EMN diesen Betrag bei Bedarf aufbringen kann. Es ist auch denkbar, dass eine solche Finanzierung nur zu Bedingungen möglich ist, die den fundamentalen Wert der bestehenden Aktien von EMN verwässern oder anderweitig beeinflussen können. Angesichts der damit verbundenen Unsicherheiten sollten Anleger keine Investitionsentscheidungen treffen, die ausschließlich auf den Ergebnissen der PEA basieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. "kann", "würde", "könnte", "wird", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "schätzt", "geplant", "prognostiziert", "vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Alle Ergebnisse der PEA stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen dar, einschließlich der Schätzungen der internen Rendite (einschließlich aller internen Renditen vor und nach Steuern, Amortisationsdauer, Nettogegenwartswert, zukünftiger Produktion, Schätzungen der Barkosten, angenommener langfristiger Preise für HPEMM und HPMSM, vorgeschlagener Gewinnungspläne und -methoden, geschätzter Betriebsdauer, Cashflow-Prognosen, Metallausbeute und Schätzungen zu Kapital- und Betriebskosten, darunter 404 Millionen USD in Kapital vor der Produktion). Darüber hinaus hat das Unternehmen in Bezug auf diese spezifischen zukunftsgerichteten Informationen über die Entwicklung des Projekts seine Annahmen und Analysen auf bestimmte Faktoren gestützt, die von Natur aus unsicher sind. Zu den Unsicherheiten gehören unter anderem: (i) die Angemessenheit der Infrastruktur; (ii) die Fähigkeit, eine angemessene Verarbeitungskapazität aufzubauen; (iii) der Preis von HPEMM und HPMSM; (iv) die Verfügbarkeit von Geräten und Einrichtungen, die für den Abschluss der Entwicklung erforderlich sind; (v) die Größe zukünftiger Verarbeitungsanlagen und zukünftige Raten bei der Gewinnung des Abraums; (vi) die Kosten für Verbrauchsmaterialien und für Gewinnungs- und Verarbeitungsgeräte; (vii) unvorhergesehene technologische und Engineering-Probleme; (viii) Währungsschwankungen; (ix) Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; (x) Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte; und (xi) die Regulierung des Bergbaus durch verschiedene staatliche Stellen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen enthalten, ohne Einschränkung, auch Aussagen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf das Projekt in der Tschechischen Republik, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die weitere Bewertung und Entwicklung des Projekts, die Einleitung einer Machbarkeitsstudie, den Bau der Demonstrationsanlage in der Tschechischen Republik, die Einreichung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, damit zusammenhängende Genehmigungsanträge und eine formelle Projektbeschreibung bei den tschechischen Regulierungsbehörden und lokalen Kommunen, das Wachstum und die Entwicklung des Marktes für hochreine Manganprodukte und alle anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Erforschung und Entwicklung des Projekts. Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass die PEA für das Projekt, in dem von der technischen Machbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit des Projekts ausgegangen wird, einschließlich der Marktfähigkeit der hochreinen Manganprodukte, der Gewinnungsmethode, der Kosten, der Verarbeitung, der Metallrückgewinnung und aller anderen technischen Aspekte im Zusammenhang mit dem Projekt, vorläufiger Natur ist und keine Sicherheit besteht, dass die PEA realisiert wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risks Notice" und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.

Diese Pressemitteilung enthält auch Hinweise auf Schätzungen der Mineralressourcen. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus unsicher und beinhaltet subjektive Beurteilungen vieler relevanter Faktoren. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich tragfähig. Die Genauigkeit solcher Schätzungen hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den bei der ingenieurwissenschaftlichen und geologischen Interpretation verwendeten Annahmen und Beurteilungen ab, die sich als unzuverlässig erweisen können und die bis zu einem gewissen Grad von der Analyse von Bohrergebnissen und statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Schätzungen von Mineralressourcen müssen möglicherweise unter anderem aufgrund von folgenden Faktoren neu geschätzt werden: (i) Schwankungen der Preise für Mangan oder andere Mineralien; (ii) Bohrungsergebnisse; (iii) Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen und anderer Studien; (iv) Änderungen der geplanten Gewinnungsaktivitäten, einschließlich der Ausbeute und Verdünnung; (v) die Bewertung von Gewinnungsplänen und operativen Planungen nach dem Zeitpunkt der Schätzungen und (vi) das mögliche Nichterhalten der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der im Abschnitt "Risks Notice" und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2018 endende Geschäftsjahr und im Annual Information Form beschriebenen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Evaluierung und Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen sind. Ziel des Unternehmens EMN ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch die Hersteller von Spezialstahl- und Aluminiumlegierungen versorgt.

