- EMIs aus Europa und den USA stehen heute an- Rückgang beim EMI zum britischen Dienstleistungssektor erwartet- ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe voraussichtlich rückläufigDer Kalender wird am Dienstag von den Veröffentlichungen der EMIs dominiert. Die meisten dieser Werte werden jedoch Revisionen sein, so dass größere Schwankungen unwahrscheinlich sind. Darüber hinaus werden den Anlegern Berichte zu den Einzelhandelsumsätzen aus der Eurozone sowie dem US-amerikanischen ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe angeboten. Zuallerletzt rundet der wöchentliche API-Bericht und eine Reihe von Ergebnisberichte den Kalender ab. Eurozone | EMI zum Dienstleistungssektor (10:00 Uhr), Einzelhandelsumsätze (11:00 Uhr) Da es sich beim EMI zum Dienstleistungssektor um eine Revision handelt, ist keine wesentliche Änderung zu erwarten. Der ...

