Seit Anfang des Jahres steigt die Aktie wieder an. Die Gegenbewegungen werden auch immer seltener und schwächer. Der Aufwärtsdruck ist anscheinend sehr stark. Der Relative Stärke Index liegt knapp unter dem überkauften Bereich, es könnte jederzeit zu einem Eintritt in das Gebiet kommen. Beim MACD bleiben die Zeichen erstmal aus, es ist um ihn sehr ruhig geworden. Bei der Slow Stochastik befinden sich beide Linien in etwa auf der Grenze zum überkauften Bereich, Kreuzungen traten aber etwas länger ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...