Die avisierte Roadshow am 18.3. ist fix und bekommt einen ganz feinen Mix: Von Unternehmensseite ist neben startup300 und Marinomed auch der 2017er-Neuling Cleen Energy fix. Weitere Details werden wir in Kürze an die zahlenden Abonnenten versenden. Michael Altrichter, Aufsichtsrat des Börseneulings startup300, hat über das L+S Trade Center weitere startup300-Aktien erworben, und zwar 500 Stück zu je 8,85 Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Und: Das italienische Unternehmen Cornelia Capital S.p.A mit Sitz in Rom ist ab heute neu am Kurszettel der Wiener Börse. Die Aktien der Cornelia Capital S.p.A können in einer einmaligen untertägigen Auktion im neuen Marktsegment direct market gehandelt werden. Laut Unternehmensangaben ist Cornelia Capital eine auf ...

