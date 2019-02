In drei Tagen hat der Zahlungsdienstleister sieben Milliarden Euro an Börsenwert verloren. Das alarmiert Aktionärsschützer. Die Deutsche Börse sieht keinen Grund zum Handeln.

Die jüngsten Kursabstürze des Dax-Wertes Wirecard rufen Aktionärsschützer auf den Plan. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) forderte Aufsichtsbehörden, Regulierer und Börsenbetreiber am Dienstag auf, strengere Vorschriften im Aktienhandel einzuführen.

"Gerade in Fällen wie diesem muss der Kurs an allen Börsen, an denen das Papier gehandelt wird, kurzfristig ausgesetzt werden", sagte DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Diese Notwendigkeit sieht der Frankfurter Börsenbetreiber Deutsche Börse nicht. "Eine Aussetzung kommt nur in Frage, wenn die Ordnungsmäßigkeit des Börsenhandels gefährdet erscheint", sagte ein Sprecher der Börse.

Dies sei bei starken Preisschwankungen ...

