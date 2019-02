Der Chef der größten kanadischen Krypto-Börse ist offenbar verstorben. Nun kommen 115.000 Kunden nicht mehr an ihre Konten. Experten wittern Betrug.

Er wollte auf Nummer sicher gehen. Der Chef der größten kanadischen Kryptobörse Quadriga CX, Gerald Cotton, hatte die elektronischen Geldbörsen ("Wallets") seiner Kunden auf besondere Art und Weise geschützt - nur er kannte die Zugangsschlüssel. Das einzige Problem: Cotton ist vor Kurzem verstorben, weshalb 115.000 Kunden nun nicht mehr an ihre virtuellen Einlagen kommen. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Infrage steht eine Summe von 190 Millionen kanadischen Dollar (145 Millionen US-Dollar), die bei Quadriga in verschiedenen Kryptowährungen geparkt waren, darunter Bitcoin, Litecoin und Ethereum. Hinzu kommt ein Betrag von 70 Millionen kanadischen Dollar in Bar.

Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die das in Vancouver registrierte Start-up am 31. Januar eingereicht hat, hat Quadriga laut eigenen Angaben keinen Zugriff mehr auf das Millionenvermögen, seit Firmenchef Gerald Cotton am 9. Dezember in Indien an den Folgen einer Morbus-Crohn-Erkrankung verstorben ist. Cotton wurde demnach nur 30 Jahre alt.

Sein vor fünf Jahren gegründetes Unternehmen führte Cotton als Alleinherrscher, glaubt man seiner Witwe Jennifer Robertson. Der Laptop, die E-Mail-Adressen und das Nachrichtensystem von Quadriga waren ...

