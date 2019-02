Gesundheitsminister Jens Spahn will Betriebsrenten von Krankenkassenbeiträgen entlasten. Das ist dringend nötig, denn für viele Arbeitnehmer wird diese Rente zum Verlustgeschäft.

Die schönste Nacht seines Lebens habe er mit der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) verbracht, witzelte Horst Seehofer (CSU). Im Jahr 2003 war das, und es war eine teure Nacht - teuer für Millionen Arbeitnehmer, deren Firmen für sie eine Betriebsrente abgeschlossen hatten. Schmidt und Seehofer hatten in der Nacht ihre Gesundheitsreform ausgehandelt. Teil des Pakets war, dass Betriebsrentner auf ihre Rente seit 2004 doppelt Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zahlen müssen - den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil.

Tausende künftige Betriebsrentner fühlen sich verschaukelt: "Mit doppelten Krankenkassenbeiträgen ist die betriebliche Altersvorsorge finanziell unattraktiv", sagt Detlef Lülsdorf, Versicherungsberater aus Köln. Betriebsrentner wie der ehemalige Telekom-Manager Thomas Hille haben darauf vertraut, dass es für sie bei der vor der Reform geltenden Gesetzeslage bleibt: "Hätte ich geahnt, was die Bundesregierung 2003 beschließen wird, wäre ich in die private Krankenversicherung gewechselt", sagt Hille, der heute als freiberuflicher Interimschef angeschlagene Unternehmen saniert und ab 2020 seine Telekom-Betriebsrente erwartet. Als Privatversicherter hätte er keine Kassenbeiträge auf seine Betriebsrente abführen müssen.

Der Verein der Direktversicherungsgeschädigten schätzt, dass schon heute 6,3 Millionen Betriebsrentner mehr an die Krankenkassen zahlen, als sie ursprünglich sollten. Verärgerte Rentner sind auch Wähler. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das Verfahren jetzt ändern - allerdings nicht rückwirkend für bereits gezahlte Renten. Allein schon allen betroffenen Betriebsrentnern den Arbeitgeberanteil am Krankenkassenbeitrag zu erstatten würde 40 Milliarden Euro kosten, sagt Karin Maag, gesundheitspolitische ...

