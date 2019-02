Zürich (ots) -



Die Ziele von Vermietern und Mietern von Büroflächen gehen immer

weiter auseinander. Dies ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus

dem Immobilienmarktbericht 2019 von CSL Immobilien. Während die

Vermieter an möglichst langjährigen Fixverträgen interessiert sind,

streben die Unternehmen je länger je mehr nach Flexibilität. Dies

führt zu einer steigenden Nachfrage nach Co-Working-Flächen und

ähnlichen Modellen. Im Wohnmarkt ist die Zeit der steigenden

Mietzinsen vorbei - teils profitieren die Mieter sogar von sinkenden

Preisen. Diese Entwicklung dürfte anhalten. Der Eigentumsmarkt zeigt

sich robust.



In den 20 grössten Schweizer Agglomerationen waren Ende 2018

innerhalb von 6 Monaten insgesamt 1,75 Mio. m2 Bürofläche verfügbar.

Dies entspricht gegenüber dem Vorjahreswert einem Rückgang von rund

4%. Mengenmässig mit Abstand am meisten Freiflächen zu verzeichnen

waren in der Agglomeration Zürich (rund 560'000 m2, minus 7%) und

Genf (rund 412'000 m2, minus 4%). Was auf den ersten Blick wie eine

Entspannung auf dem in den letzten Jahren von massiven Überangeboten

geprägten Schweizer Büromarkt aussieht, relativiert Yonas Mulugeta,

CEO von CSL Immobilien: "Die Wirtschaft läuft gut; eigentlich müssten

die Unternehmen deutlich mehr Flächen anmieten." Die Zürcher

Immobiliendienstleisterin erklärt diese Entwicklung einerseits mit

einer verzögerten Übersetzung von Unternehmenswachstum und

Neugründungen in Flächennachfrage. Anderseits wirkt sich eine

veränderte Nachfragestruktur aus. Immer mehr Unternehmen wollen sich

nicht mehr mit langjährigen Fixverträgen binden, sondern zumindest

teilweise flexibel bleiben. "Wir sehen ein starkes Wachstum der

Nachfrage nach Co-Working-Flächen und ähnlichen Modellen", sagt

Mulugeta. Dies äussert sich etwa in Expansionsstrategien von

Co-Working-Anbietern. Mit diesen Spezialisten gehen

flexibilitätssuchende Unternehmen Kooperationen ein: Sie mieten nur

noch eine kleine Fläche fix und decken den Rest ihrer Bedürfnisse mit

Co-Working-Verträgen ab. Membership-Modelle sind eine ähnliche Form,

bei denen über eine Mitgliedschaft das Recht erworben wird, an allen

Standorten eines Anbieters zu arbeiten, etwa Impact Hubs. Die

verzögerte und veränderte Nachfrage führte dazu, dass sich die

Mietzinse für Büroflächen 2018 seitwärts bewegten oder gar sanken.



Steigende Mieten sind nur an hervorragenden Lagen und in

aufstrebenden Quartieren zu finden, in der Agglomeration Zürich etwa

in Zürich Süd und in der Binz. Im Zürcher Zentrum bewegten sich die

Preise seitwärts. Die Mieter haben gegenüber den Eigentümern weiter

eine starke Verhandlungsposition und nutzen diese, um von Incentives

wie Ausbaubeiträgen zu profitieren.



Aufschnaufen bei Mietern



Bei den Wohnimmobilien hielt die Neubautätigkeit 2018 landesweit

unvermindert an. Der Schweizer Mietwohnungsmarkt kämpft deshalb

aktuell mit steigenden Leerständen, insbesondere an schlecht

erschlossenen Standorten in den Agglomerationen. "Die Leerstands- und

Mietzinsentwicklung im Wohnmarkt bleibt ein Sorgenkind der

Immobilienakteure", sagt Yonas Mulugeta. Dies verdeutlicht die

Entwicklung der Leerstände 2018. An vielen dezentral gelegenen Orten

stiegen sie an, im Gebiet Olten-Zofingen auf bis zu 3.8%. In der

Agglomeration Zürich entwickelte sich der Leerstand seitwärts und lag

2018 bei 1%. Auch die Durchschnittsmieten entwickelten sich

seitwärts. Über alles gesehen können Mieterinnen und Mieter

aufschnaufen - die Zeit der ständig steigenden Mietzinse ist vorbei.

Halb leere Neusiedlungen wie teils in peripheren Lagen anderer

Kantone sind im Kanton Zürich zurzeit noch nicht zu befürchten -

dafür ist die Anziehungskraft des Wirtschaftsmotors der Schweiz zu

gross.



Auf dem Eigentumsmarkt ist die Nachfrage aufgrund des attraktiven

Zinsumfeldes unvermindert hoch. In der Peripherie zeigt sich jedoch

aufgrund der restriktiven Hypothekenvergabe der Banken und den in den

vergangenen Jahren gestiegenen Kaufpreisen eine erhöhte

Preissensitivität. Sowohl im Miet- als auch im Eigentumsmarkt hat der

Lagefaktor nochmals an Bedeutung gewonnen. Projekte und Angebote in

Bahnhofsnähe haben einen bedeutenden Konkurrenzvorteil gegenüber

weniger gut erschlossenen Standorten.



Für das kommende Jahr ist im Eigentumsmarkt eine stabile

Preisentwicklung zu erwarten, im Mietwohnungssegment dürften die

Preise leicht sinken. In allen Regionen dürfte sich der Trend hin zu

kleinen Wohnungen in städtischer Lage fortsetzen, besonders stark im

Eigentumssegment.



Renditen haben Boden gefunden



Die Renditen der kommerziellen Immobilien und der Wohnimmobilien

sind weiterhin tief, haben jedoch 2018 Bo-den gefunden. Ein

gesicherter Cashflow aus den Mieterträgen rückte dabei für viele

Eigentümer und Investoren nochmals stärker in den Fokus. Das

Transaktionsvolumen der meisten Akteure stieg im Vorjahresvergleich

an; viele nutzen die Gelegenheit, über Devestitionen Gewinne

abzuschöpfen. Für 2019 erwartet CSL Immobilien einen ähnlich liquiden

Investmentmarkt wie 2018.



