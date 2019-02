Börsengehandelte Indexfonds sind bei Anleger sehr beliebt, gelten als transparent und günstig. Kommt es aber zu Veränderungen im Index, haben die passiven Investments einen Haken.

Nehmen wir einmal an, Sie interessieren sich für den Kauf eines börsengehandelten Indexfonds (ETF, Exchange Traded Fund), der einen großen, bekannten Aktienindex nachbildet. Völlig automatisiert, absolut vorhersagbar und nach festen Anlageregeln hält der Fonds immer genau die Aktien, die auch im zugrundeliegenden Index enthalten sind. Sie finden das gut, denn hier sind Sie keinen "Bauchentscheidungen" eines menschlichen Portfoliomanagers ausgeliefert. Und bezahlen müssen Sie diesen Manager - weil es ihn nicht gibt - auch nicht, was die Gebühren klein hält. Sowieso finden Sie, dass hier alles sehr transparent und vorhersehbar abläuft, dazu noch kostengünstig. Was will man mehr. Und weil das nicht nur Sie, sondern viele Anleger denken, boomt der Markt für börsengehandelte Indexfonds bereits seit Jahren und das Anlagevolumen ist mittlerweile gigantisch groß.Doch Vorsicht: Nicht nur für Sie ist die Veranlagung des Fonds transparent und völlig vorhersehbar. Die Sache bekommt dadurch leider einen Haken.

Vorhersehbarer Herdentrieb

Der zugrundeliegende Aktienindex Ihres Fonds ist nämlich nichts weiter als die durchschnittliche Wertentwicklung mehrerer Aktien. Diese werden meist nach Kapitalisierung, also der Größe der enthaltenen Unternehmen, gewichtet, und wenn Sie Glück haben, werden sogar die ausgeschütteten Dividenden wieder mit in den Index gerechnet. Die im Index enthaltenen Unternehmen müssen zudem gewisse Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, ist im Indexregelwerk festgeschrieben. Um beispielsweise in den DAX aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen nicht nur ihren Sitz in Deutschland haben und bereits fortlaufend im Prime Standard auf Xetra gehandelt werden, sondern auch zu den nach Marktkapitalisierung größten Werten in Deutschland gehören, deren Aktien an der Börse zudem zu den umsatzstärksten gehören. Und da sich Unternehmen dynamisch entwickeln, kommt es häufig vor, dass bisher enthaltene Unternehmen die Anforderungen nicht mehr erfüllen - sie fallen aus dem Index - und andere Aktien dafür neu aufgenommen werden. Die Indexzusammensetzung ändert sich somit regelmäßig.

Die Veränderungen im Index sind so gut wie immer bereits einige Zeit im Voraus vorhersehbar. Die Änderung ...

