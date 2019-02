Jetzt muss sich zeigen, ob der Dow Jones Industrial Index wirklich durch eine nachhaltige Nachfrage in seinem Aufwärtstrend verbleiben kann. Die Alternative ist ein erneuter Einbruch, der zwar nicht so dynamisch ausfallen muss wie der Crash davor, jedoch zu niedrigeren Tiefs führt. Die außergewöhnliche Situation des Dow hält weiter an: Der Index steigt ...

