Bayer hat noch immer unter den Belastungen der Monsanto-Übernahme zu leiden. Nicht nur beim Image, auch der Aktienkurs erholt sich nur langsam vom Kursrutsch, der Mitte August 2018 einsetzte und im Prinzip bis zum Jahreswechsel anhielt. Da tut es gut, positive Akzente zu setzen. Und das will der Chemiekonzern unter anderem auf der Fruit Logistica 2019, der Fachmesse für den Handel mit Frische-Produkten wie Obst und Gemüse, die am Mittwoch in Berlin beginnt.

Förderung der Ernährungssicherheit

Bayer ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...