H.I.G. Capital, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden EUR, bestellt Markus Noe-Nordberg zum Managing Director und Leiter seines neuen europäischen Mid-Cap Geschäftes, das die bestehenden europäischen Small-Cap-Aktivitäten von H.I.G. ergänzen wird.

Das Small-Cap-Team mit Fokus auf mittelständische Firmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 250 Millionen EUR wird wie bisher aus dem derzeitigen 825 Millionen EUR-Fonds investieren.

Markus Noe-Nordberg wird von London aus die Private Equity-Aktivitäten im Mid-Cap Segment leiten und eng mit den etablierten Investmentteams vor Ort zusammenarbeiten. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance und Leverage Buyout. Vor seinem Wechsel zu H.I.G. Capital war er Partner und einer der Gründer von Pamplona Capital. Zuvor war er als Managing Director und Co-Head in der Financial-Sponsors-Group bei Goldman Sachs in London tätig.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Gründer und Co-CEOs von H.I.G., kommentierten: "Wir freuen uns sehr, Markus für H.I.G. gewonnen zu haben. Aufgrund seines Werdegangs und seiner Erfahrung, ist er die ideale Besetzung für die Leitung unserer neuen Private-Equity-Aktivitäten im europäischen Mid-Cap-Segment."

Mit Blick auf seine neue Rolle bemerkte Noe-Nordberg: "Es ist eine große Chance, auf den Erfolg von H.I.G. im Small-Cap- beziehungsweise unteren Mid-Cap-Segment in Europa aufbauen zu können. Nachdem sich H.I.G. in den vergangenen Jahren mit ihren fünf Büros eine führende Position im Europäischen Private-Equity-Segment gesichert hat, weiten wir unseren Investmentfokus nun aus. Künftig werden wir nun auch größere Transaktionen mit einem Unternehmenswert zwischen 250 Mio. und 750 Mio. EUR verfolgen ein Marktsegment, in dem H.I.G in den USA bereits seit über zehn Jahren sehr erfolgreich ist."

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über €26 Milliarden*. Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G.-Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €28 Milliarden. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

H.I.G. Capital

Jordan Peer, P. +44 (0) 207 318 5700

Managing Director

jpeer@higcapital.com

Markus Noe-Nordberg

Managing Director

mnordberg@higcapital.com



Wolfgang Biedermann

Managing Director

wbiedermann@higcapitaql.com