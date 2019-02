Die Bilanzsaison in den USA läuft auf Hochtouren. Für Christian Nüchter ("Dapang") bedeutet das überdurchschnittlich viel Arbeit. Der Trader investiert nämlich ganz gezielt in Unternehmen, die bei Ihrem letzten Quartalsergebnis besonders überrascht haben. Während er in "normalen" Börsenphasen zur Umsetzung seines Regelwerks relativ wenig Zeit aufwenden muss, braucht er momentan wegen der vielen Unternehmensberichte täglich etwa zwei Stunden für seine Analysen.Erst Short, dann Flat und jetzt wieder LongDer zusätzliche Aufwand scheint sich aber zu lohnen. Gleich acht neue Aktien bereichern seit Mittwoch sein wikifolio "Earnings Per Share Surprise Trader". Das ist dadurch nun wieder voll auf der "Long-Seite" investiert. Zuvor hatte der Trader von Mitte Oktober an für drei Monate ausschließlich Short-Produkte auf den DAX oder 100 Prozent Cash gehalten. Dank dieser Sicherungsmaßnahmen notiert das 2012 eröffnete wikifolio bei einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...