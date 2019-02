Im Mai endet mit dem Ausscheiden Dieter Zetsches eine Ära bei Daimler. 13 Jahre stand der Manager an der Spitze des Autobauers. Seine letzte Bilanz ist geprägt von unschönen Zahlen, aber auch viel Aufbruchsstimmung.

Wenn Daimler-Chef Dieter Zetsche am Mittwoch in Stuttgart die Jahresbilanz des Autobauers präsentiert, ist das in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Moment: Es wird seine letzte Bilanz nach 13 Jahren im Amt des Vorstandschefs, denn er übergibt Ende Mai das Zepter an Entwicklungschef Ola Källenius. Und ausgerechnet dieses Mal muss Zetsche erstmals seit dem Verlustjahr 2009 einen Gewinneinbruch erklären.

Diese Entwicklung kommt keinesfalls überraschend. Zum einen waren große Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Autobauers (Stichwort: Elektrifizierung und Autonomes Fahren) notwendig geworden. Zum anderen musste Zetsche den Autobauer 2018 durch ein wirtschaftspolitisch schwieriges Geschäftsjahr führen. Der Handelsstreit, WLTP und die Diesel-Rückrufaktionen kosteten Daimler Gewinn und schlugen aufs Image. Die Daimler-Aktie bröckelte noch stärker als die anderer deutscher Autobauer, auch weil Anleger um die Dividende für 2018 bangten.

Gleich zwei Mal senkte der Dax-Konzern im vergangenen Jahr die Gewinnprognose und kündigte im Herbst einen Rückgang des Vorsteuergewinns (Ebit) um mehr als zehn Prozent an. Nach einer Erhebung des Datenanbieters Refinitiv rechnen Analysten mit einem Minus beim Ebit um gut ein Fünftel auf 11,6 Milliarden Euro.

Gleichzeitig setzte Zetsche 2018 wichtige Signale für Daimlers Zukunft. Um Daimler zukunftsfähig zu halten, drehte der Chef in Sachen Elektrifizierung auf. Im Rahmen der Hauptversammlung im April 2018 sagte Zetsche: "Wir wissen alle, dass sehr, sehr viele und grundlegende Veränderungen, insbesondere auch durch neue technologische Möglichkeiten, in der Automobilindustrie zu gewärtigen sind." Das Motto damals: "Daimler kann mehr!"Was dieses "mehr" bedeutete, zeigte der Daimler-Chef ...

