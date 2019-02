Die not-for-profit Organisation CDP veröffentlichte jüngst die aktuellsten Ergebnisse der Analyse von 6.937 Unternehmen weltweit für den Bereich Klimawandel. Dabei erzielte die OMV zum dritten Mal in Folge die Bewertung "Leadership A-". Mit diesem Ergebnis gehört die OMV zu den Top elf Unternehmen im globalen Öl- und Gassektor. In Österreich gehört die OMV sektorübergreifend zu den vier am besten bewerteten Unternehmen. Bereits seit 2011 liefert die OMV Daten an CDP für die Bewertung der Transparenz und Leistung im Bereich Klimaschutz. OMV Generaldirektor Rainer Seele: "Die Auszeichnung mit einer CDP "Leadership A-" Bewertung im Bereich Klimawandel ist ein großartiges Ergebnis für die OMV. Besonders in der Öl- und Gasbranche ...

