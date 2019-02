Ein Strategiepapier der Regierung sieht höhere Verteidigungsausgaben vor, auch über den Wehretat von 1,5 Prozent bis 2024 hinaus. Bei der Nato bleibt man skeptisch.

Die Bundesregierung hat der Nato nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Magazins "Spiegel" ein Strategiepapier vorgelegt, das eine Erhöhung der Investitionen in die Bundeswehr und deren Ausrüstung über die bereits bis 2024 zugesagten 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus vorsieht.

Das Papier wurde laut "Spiegel" am Dienstag dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg übergeben und enthält demnach ein verbindliches Bekenntnis Berlins zur Erhöhung der Wehrausgaben bis 2024 auf 1,5 Prozent.

Das bestehende Bekenntnis bedeute bereits einen Anstieg um 80 Prozent zwischen 2014 und 2024 (in absoluten Zahlen von rund 33 auf 60 Milliarden Euro), heißt es in dem Bericht. "Dieser Anstieg wird in den Jahren nach 2024 fortgesetzt."

